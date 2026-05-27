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Dette de Casino: Kretinsky appelle les créanciers du groupe à se montrer "responsables"
information fournie par Boursorama avec AFP 27/05/2026 à 14:49

( AFP / DAMIEN MEYER )

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L'actionnaire principal du groupe Casino, Daniel Kretinsky, a appelé mercredi dans une interview au Figaro les créanciers du distributeur criblé de dette à se comporter "de manière responsable", et "accepter la réalité et la valeur actuelle du groupe".

"Nous avons tous investi sur des hypothèses qui se sont avérées loin de la réalité. La valorisation du groupe et le montant de la dette ne sont donc pas soutenables", a affirmé le milliardaire tchèque, qui cherche à restructurer la dette de Casino depuis plusieurs mois.

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...), passé sous le contrôle de Daniel Kretinsky en 2024 après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite largement réduire via un accord espéré à l'été.

"Nous faisons face à l’impératif d’accepter la réalité, c’est-à-dire des pertes financières importantes, pour protéger la société qui mérite de prospérer, car son modèle économique est durable et pérenne", a assuré Daniel Kretinsky dans son interview, affirmant que le "droit français" avait "les moyens d'imposer une solution pour protéger la société".

La dette de Casino a déjà été allégée de près de 5 milliards d'euros au moment de la première restructuration, en 2024, qui s'était traduite par le départ du PDG historique, Jean-Charles Naouri. Mais elle a de nouveau augmenté par la suite.

Dans sa proposition, dévoilée mi-mars, France Retail Holdings (FRH), détenu majoritairement par M. Kretinsky et actionnaire principal de Casino, met 500 millions d'euros sur la table, réclamant une dette contenue à 900 millions d'euros (500 millions d'euros de créances abandonnés).

Il revoyait en outre à la baisse sa demande en matière de contrôle actionnarial, l'une des pierres d'achoppement de la négociation.

FRH, qui comptait initialement se renforcer en montant au minimum à 66% du capital, proposait de descendre à 51% du capital.

Daniel Kretinsky se veut rassurant: "le groupe n'est pas menacé", insiste le milliardaire. "Il est prospère, stable et soutenu par ses banques partenaires. Son bilan sera rééquilibré soit par un accord soit par une décision du tribunal".

"Nous sommes prêts à investir des sommes considérables, de plusieurs centaines de millions d’euros, suffisantes pour assurer le futur de Casino", a ajouté M. Kretinsky.

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CASINO GUICHARD
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4 commentaires

  • 07:05

    Casino n'existe plus. Les gens vont chez Leclerc Carrefour et commandent sur Amazon.

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