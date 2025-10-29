Wall Street devrait ouvrir en hausse avant la réunion de la Fed et les résultats des entreprises technologiques

Les contrats à terme de Wall Street augmentent grâce aux paris sur l'IA

Les traders s'attendent à une réduction de 25 points de base de la part de la Fed

La rencontre prévue entre Trump et Xi maintient l'optimisme des marchés

Les actions européennes ont légèrement augmenté et les contrats à terme de Wall Street ont atteint de nouveaux records mercredi, avant l'annonce des résultats des principales entreprises technologiques américaines et une réunion de la Réserve fédérale américaine qui devrait entraîner une baisse des taux de 25 points de base.

Wall Street a clôturé à un niveau record mardi après que Nvidia NVDA.O ait annoncé qu'elle construirait sept superordinateurs pour le ministère américain de l'énergie, et après que Microsoft MSFT.O ait conclu un accord permettant à OpenAI de se restructurer.

Les actions japonaises et sud-coréennes ont également atteint de nouveaux records au cours des échanges asiatiques.

A 1131 GMT, l'indice MSCI World Equity Index était en hausse de 0,1% sur la journée .MIWD00000PUS . Le STOXX 600 européen était en hausse de 0,2% .STOXX , le DAX allemand était en baisse de 0,1% .GDAXI , le CAC 40 français était inchangé

.FCHI et le FTSE 100 londonien était en hausse de 0,6% .FTSE après avoir atteint un nouveau record.

Les contrats à terme de Wall Street ont atteint de nouveaux records, avec le S&P 500 e-minis en hausse de 0,3% sur la journée EScv1 et le Nasdaq e-minis en hausse de 0,5% NQc1 .

Les entreprises technologiques américaines Microsoft

MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O doivent publier leurs résultats plus tard dans la journée de mercredi.

"Les investisseurs veulent voir non seulement des chiffres solides, mais aussi des preuves de la monétisation durable de l'IA et de l'élargissement de la demande au-delà du boom initial", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde NVDA.O , est en passe de dépasser les 5 000 milliards de dollars en valeur de marché.

DONALD TRUMP DEVRAIT RÉDUIRE LES DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS SUR LA CHINE

Le président américain Donald Trump, en Corée du Sud pour la dernière étape de son voyage en Asie, a déclaré qu'il était optimiste quant à l'avancement d'un accord tarifaire non résolu avec le président sud-coréen Lee Jae Myung.

Donald Trump doit également s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping dans la ville portuaire sud-coréenne de Busan jeudi.

Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à réduire les droits de douane américains sur les produits chinois en échange de l'engagement de Pékin à réduire les exportations de produits chimiques précurseurs du fentanyl.

Bien que les négociations puissent apaiser les inquiétudes des marchés concernant l'escalade de la guerre commerciale, les analystes ont déclaré que la barre de réaction des marchés était élevée.

"Avec les contrats à terme de Wall Street à des niveaux record et une dynamique haussière qui s'essouffle déjà, il est difficile de voir dans quelle mesure l'enthousiasme n'est pas déjà intégré", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index à Brisbane.

"Donc, à moins que Trump et Xi ne fassent une déclaration commune avec des détails réels, l'appétit pour le risque pourrait avoir besoin d'une autre source pour prolonger les mouvements actuels."

LES MARCHÉS ATTENDENT LA RÉUNION DE LA FED

Les observateurs du marché attendaient la réunion de la Fed plus tard dans la session, au cours de laquelle une réduction de 25 points de base est presque entièrement prévue.

La fermeture du gouvernement américain ayant entraîné une pénurie de données économiques, les traders seront à l'affût de tout commentaire indiquant que la Fed continuera à réduire ses taux en décembre.

La Fed pourrait également annoncer qu'elle met fin à son programme de resserrement quantitatif (QT) .

La perspective d'une baisse des taux américains a soutenu les bons du Trésor américain , le rendement à 10 ans s'établissant à 3,9948% US10YT=RR .

Les rendements des obligations d'État européennes sont restés stables, le rendement de référence allemand à 10 ans s'établissant à 2,6227% DE10YT=RR .

Dans les devises , le yen japonais s'est renforcé plus tôt dans la session après que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent ait intensifié ses critiques sur les taux bas prolongés de Tokyo.

L'euro est resté stable à 1,1635 $ EUR= et l'indice du dollar a progressé de 0,2% à 98,885 =USD .

"Pour les taux à court terme et les devises, la réaction après la décision se résumera probablement à l'interprétation de Powell des risques d'inflation", a écrit David Halpenny, responsable de la recherche pour les marchés mondiaux chez MUFG, dans une note de recherche.

Les prix du pétrole ont augmenté , les traders étant optimistes quant à la réunion entre les Etats-Unis et la Chine. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,6 % à 64,78 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 était en hausse de 0,6 % à 60,49 $ le baril.

L'or XAU= , valeur refuge, s'échangeait à 4 016,31 $ l'once. GOL/