Eli Lilly construit un superordinateur d'IA dédié à la R&D en partenariat avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 15:41
Le système repose sur le premier NVIDIA DGX SuperPOD équipé de GPU B300, totalisant plus de 1000 processeurs graphiques connectés via un réseau unifié. Ce superordinateur permettra d'accélérer la découverte de médicaments grâce à l'entraînement de modèles d'IA sur des millions d'expériences. Ces modèles seront accessibles via la plateforme collaborative TuneLab.
Lilly prévoit également d'utiliser cette capacité pour raccourcir les cycles de développement, améliorer la production et concevoir des biomarqueurs personnalisés. Selon Thomas Fuchs, directeur de l'IA, 'Lilly passe de l'usage de l'IA comme simple outil à son adoption comme collaborateur scientifique'.
L'installation fonctionnera entièrement à l'électricité renouvelable, conformément aux engagements de neutralité carbone
Valeurs associées
|821,000 USD
|NYSE
|+0,07%
A lire aussi
-
(AOF) - Boeing ne s'envole pas à Wall Street malgré un redressement continu de ses résultats d'activité au troisième trimestre. L'action du constructeur aéronautique perd 3,23% à 216,12 dollars, affichant la plus forte baisse du Dow Jones. Ses pertes nettes se ... Lire la suite
-
Donald Trump s'est déclaré optimiste mercredi à la veille d'une rencontre cruciale avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud, laissant espérer une trêve dans la brutale guerre commerciale qui oppose les deux puissances, avant d'annoncer la conclusion ... Lire la suite
-
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réclamé mercredi un "cessez-le-feu" au Soudan, après des informations sur le meurtre de plus de 460 personnes dans une maternité à El-Facher, ville clé du Darfour prise dimanche par les paramilitaires. Le pouvoir au Soudan ... Lire la suite
-
Israël a annoncé mercredi cesser ses bombardements sur Gaza après des frappes ayant fait des dizaines de morts, menées en riposte à la mort d'un de ses soldats, des violences qui témoignent de la fragilité du cessez-le-feu avec le Hamas. Selon la Défense civile ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer