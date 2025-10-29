 Aller au contenu principal
L'Allemagne adopte la plus forte hausse du Smic depuis sa création il y a dix ans
29/10/2025

Le chancelier conservateur Friedrich Merz, le 29 octobre 2025. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chancelier conservateur Friedrich Merz, le 29 octobre 2025. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le gouvernement allemand a adopté mercredi la plus importante hausse du salaire minimum depuis sa création il y a dix ans, cependant légèrement moins ambitieuse qu'attendue par les sociaux-démocrates, membres de la coalition au pouvoir.

Actuellement à 12,82 euros bruts de l'heure, il passera à 13,90 euros au début de l'an prochain, puis à 14,60 euros au 1er janvier 2027, ce qui correspond à une hausse totale de 13,9%.

D'après le ministère allemand du Travail, environ six millions de travailleurs profiteront de cette augmentation.

Le gouvernement a suivi les recommandations formulées en juin par une commission indépendante où siègent les représentants des employeurs et des salariés.

Cette augmentation est légèrement moindre que celle prônée par les sociaux-démocrates, membres de la coalition au pouvoir du chancelier conservateur Friedrich Merz. Ces derniers auraient souhaité une hausse à 15 euros dès 2026.

Selon l'office statistique allemand Destatis, le salaire minimum allemand est actuellement le quatrième plus élevé dans l'UE, derrière le Luxembourg, l'Irlande et les Pays-Bas.

En 2022, l'ex-chancelier social-démocrate Olaf Scholz était passé outre cette commission, relevant le salaire minimum au-delà de ses préconisations.

Le gouvernement allemand sous la houlette de la chancelière conservatrice Angela Merkel, alors à la tête d'une coalition avec des sociaux-démocrates, a décidé à l'été 2014 d'introduire un salaire minimum en Allemagne. Il est entré pour la première fois en vigueur le 1er janvier 2015, fixé au départ à 8,50 euros bruts de l'heure.

A l'époque, c'était une petite révolution car l'Allemagne avait une tradition sociale bien ancrée de non-ingérence de la puissance publique dans les relations salariales.

Les sociaux-démocrates avaient réussi à convaincre les conservateurs d'Angela Merkel du bien fondé de cette mesure, au nom de la justice sociale et devant le développement d'un large secteur de bas salaires.

SMIC
