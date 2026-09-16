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Wall Street devrait ouvrir en hausse avant la décision très attendue de la Fed
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 14:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,33 %, S&P 500 +0,36 %, Nasdaq +0,60 %

* On attend la décision de la Fed et les commentaires de Warsh

* Recul des cours du pétrole: le Brent perd près de 2 %

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Lesprincipauxindices boursiersaméricainss'apprêtaient à ouvrir en hausse après deux jours de baisse, la baisse des cours du pétrole ayant apporté un certain soulagement dans l'attente tendue de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt mercredi.

Cette décision, dont l'annonce est prévue à 14h (heure de l'Est), sera déterminante pour le moral des investisseurs, à un moment où la hausse des rendements des bons du Trésor, l'inflation et l'escalade du conflit au Moyen-Orient ont freiné l'appétit pour le risque.

Les investisseurs devraient également se concentrer sur les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, , à la recherche d’indices sur les perspectives d’inflation et l’évolution probable des taux.

Si les traders estiment à près de 93 % la probabilité d’une hausse, selon l’outil CME FedWatch, l’incertitude persiste.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a été nommé par le président américain Donald Trump dans l’espoir qu’il réduirait les taux d’intérêt. Si la banque centrale maintient ses taux inchangés, cela pourrait remettre en cause sa crédibilité, d’autant plus que Kevin Warsh a déclaré qu’il restait déterminé à maîtriser les pressions sur les prix, selon les analystes.

“Nous pensons que les anticipations du marché concernant une hausse des taux sont peut-être trop optimistes”, a déclaré Yung-Shin Kung, directeur et responsable des investissements chez Mast Investments.

Une hausse des taux pourrait s’avérer un outil peu efficace pour lutter contre les principaux facteurs à l’origine de l’inflation, tels que les droits de douane et le développement des infrastructures d’intelligence artificielle, a-t-il ajouté.

À 8h07 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 170 points, soit 0,33 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 27,25 points, soit 0,36 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 173,75 points, soit 0,60 %.

“Le marché fait preuve d’une résilience incroyable. Il aurait toutes les raisons de chuter de manière significative, et pourtant ce n’est pas le cas”, a déclaré Adam Sarhan, directeur chez marketterminal.com.

Les cours du pétrole ont légèrement baissé après que des informations indiquant que l’Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ont apaisé les craintes concernant l’ampleur des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,7 % à 106,88 dollars, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont chuté de 2,7 % à 103 dollars.

Les valeurs du secteur de l’énergie étaient en baisse lors des échanges avant l’ouverture.Devon Energy DVN.N et ConocoPhillips COP.N ontchacune reculéde plus de 1 %.

Les valeurs technologiques ont affiché des résultats mitigés, Nvidia NVDA.O et Meta META.O progressantchacunede près de 1 %. Microsoft MSFT.O a légèrement reculé, tandis qu’Apple AAPL.O est resté stable.

Un appel commun lancé par des dirigeants de premier plan du secteur de l’IA pour ralentir le développement de cette technologie a assombri les perspectives du secteur technologique, même si l’on ne sait pas encore très bien à quoi ressemblerait un tel ralentissement.

Dans le même temps, le titre Intel INTC.O affichait une hausse de 3,3 % avant l’ouverture de la Bourse, effaçant une partie de ses gains après avoir progressé de plus de 5 % plus tôt dans la journée. La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a déclaré qu’aucun projet n’avait été confirmé concernant les discussions rapportées avec Intel pour la fabrication de puces mémoire aux États-Unis.

Valeurs associées

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333,6400 USD NASDAQ +0,69%
CONOCOPHILLIPS
135,955 USD NYSE -3,76%
DEVON ENERGY
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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INTEL
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Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
679,7150 USD NASDAQ +1,41%
MICROSOFT
493,5200 USD NASDAQ -0,72%
NASDAQ Composite
26 135,64 Pts Index Ex +0,59%
NVIDIA
215,0400 USD NASDAQ +1,35%
Pétrole Brent
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S&P 500
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S&P 500 INDEX
7 606,59 Pts CBOE +0,27%
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