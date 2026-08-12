Wall Street devrait ouvrir en hausse après les chiffres de l'inflation et grâce aux bons résultats d'entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,25%, S&P 500 +0,43%, Nasdaq +0,94%

* CoreWeave bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

* Super Micro Computer en hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2027

* Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté comme prévu en juillet

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi, les investisseurs évaluant un chiffre de l'inflation globalement conforme aux attentes, tandis que les résultats encourageants de certaines entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA apportaient un soutien supplémentaire.

Les données du ministère du Travail ont montré que l’indice des prix à la consommation a progressé de 3,4% en juillet par rapport à l’année précédente, conformément à la prévision de 3,4% établie par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base mensuelle, l’IPC a augmenté de 0,1%, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,1%.

Selon l’outil FedWatch de CME, les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 55% que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de septembre. Avant la publication de ces données, ils étaient partagés entre un relèvement et le statu quo.

Les chiffres de l’inflation font l’objet d’une attention accrue, car la hausse des prix de l’énergie liée au conflit au Moyen-Orient a accru les probabilités d’une hausse des taux.

La position ferme du président de la Fed, Kevin Warsh, concernant des indications prospectives discrètes a également conduit les investisseurs à se concentrer sur les données économiques pour y trouver des indices sur l’orientation de la politique de la banque centrale.

"Ces chiffres rétrospectifs placent en quelque sorte la Fed exactement dans la position qu’elle souhaite occuper. Elle n’a pas à intervenir. C’est le scénario qu’elle souhaite: nous observons un certain ralentissement, mais l’économie ne s’effondre pas", a déclaré Luke Rahbari, directeur général d’Equity Armor Investments.

"Mais… nous avons connu tant de rebondissements dans la guerre au Moyen-Orient et de fluctuations brutales des cours du pétrole et de l’essence que la situation pourrait changer du tout au tout d’un jour à l’autre."

La situation au Moyen-Orient est restée instable, les États-Unis et les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ayant signalé mardi des attaques distinctes contre des navires, alors que les perspectives d’une fin de la guerre semblaient s’amenuiser.

À 8h52 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 136 points, soit 0,25%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 33 points, soit 0,43%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 279,75 points, soit 0,94%.

CoreWeave CRWV.O a bondide 19,2% en pré-ouverture après que cette entreprise spécialisée dans le cloud IA a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

D'autres fournisseurs d'infrastructures d'IA ont également progressé, notamment les opérateurs de centres de données IREN

IREN.O et Applied Digital APLD.O , qui ont tous deux enregistré une hausse de plus de 8%. La société de néocloud Nebius Group NBIS.O a bondi de 16,7%.

Super Micro Computer SMCI.O a gagné 9,2% après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street.

Ces résultats soulignent la forte demande liée à l’IA, alors que les géants de Wall Street continuent d’investir des milliards pour développer leurs infrastructures d’IA. Dans l’ensemble, les résultats du trimestre en cours ont brossé un tableau optimiste des entreprises américaines, contribuant à propulser le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI vers des niveaux records.

La plupart des valeurs à très forte capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé mercredi, le titre Nvidia

NVDA.O enregistrant une hausse de 1,6%.

Cava Group CAVA.N a bondi d’environ 17,2% après que la chaîne de restaurants a dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice récurrent du deuxième trimestre .