Wall Street devrait ouvrir en demi-teinte, les marchés surveillant la situation dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,13 %, S&P 500 -0,07 %, Nasdaq -0,14 %

* L'action américaine de Barrick Mining recule, ses bénéfices du deuxième trimestre étant inférieurs aux prévisions

* Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production aux États-Unis sont attendus cette semaine

* Intel recule après avoir lancé une vente d'actions de 15 milliards de dollars

* GameStop progresse après l'annonce selon laquelle la société envisagerait de retirer son offre sur eBay

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte lundi, les investisseurs évaluant les développements au Moyen-Orient susceptibles d'influencer la réouverture du détroit d'Ormuz et se préparant à une semaine riche en données cruciales sur l'inflation et résultats d'entreprises.

L’Iran a déclaré être sur le point de conclure un accord définitif avec Oman définissant de nouvelles voies de navigation entre les deux pays à travers le détroit, mais a réaffirmé que les États-Unis devaient remplir plusieurs conditions avantla réouverture de cette voie navigable stratégique.

La fluidification des flux énergétiques à travers ce goulet d’étranglement crucial pourrait apaiser les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole, qui ont alimenté les craintes inflationnistes etles paris sur des hausses de taux d’intérêt par les banques centralesdu monde entier.

Dans ce contexte, les chiffres des prix à la consommation et à la production attendus plus tard cette semaine pourraient fournir des indices clés sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, compte tenu de la position du président de la Fed, Kevin Warsh, qui s’en tient à des indications prospectives discrètes.

“Le discours dominant est que l’inflation reste… élevée, mais qu’elle n’est pas si éloignée de l’objectif de 2 % de la Fed. Ce n’est pas une victoire, mais c’est un progrès”, a déclaré Bob Edwards, directeur des investissements chez Edwards Asset Management.

Les anticipations de hausse des taux se sont modérées vendredi après la publication de données indiquant que l’économie américaine avait perdu des emplois de manière inattendue en juillet. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 44 % d’une hausse des taux en septembre, selon l’outil CME FedWatch.

“Un rapport sur l’IPC favorable et l’absence de hausse des taux en septembre permettraient à ce marché de s’accélérer”, a ajouté Edwards.

Les commentaires de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, sont attendus dans le courant de la journée.

À 8 h 36 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 72 points, soit 0,13 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 5,25 points, soit 0,07 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 43 points, soit 0,14 %.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a atteint vendredi un niveau de clôture record et l'indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI a atteint des sommets historiques la semaine dernière.

Cette récente progression a porté les gains annuels du S&P 500 à plus de 13 %, les solides résultats, notamment ceux des entreprises spécialisées dans l’IA, compensant certaines inquiétudes liées à des dépenses élevées qui ne semblent pas encore porter leurs fruits.

J.P. Morgan a relevé son objectif de fin d'année pour cet indice de référence de 7.800 à 8.000 points, invoquant la solidité des résultats des entreprises et l'optimisme croissant quant au fait que les investissements des hyperscalers dans l'IA accéléreront la croissance du chiffre d'affaires.

Sur les 436 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats à ce jour pour le trimestre clos en juin, 85,1 % ont dépasséles estimations, selon les données de LSEG. Ce taux de dépassement est nettement supérieur aux 67 % observés lors d’un trimestre type depuis 1994.

Le calendrier des résultats s'allège cette semaine, le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O et le fabricant d'équipements réseau Cisco CSCO.O figurant parmi les rares entreprises à publier leurs résultats.

GameStop GME.N a progressé de 2,4 % en pré-ouverture après que Bloomberg News a rapporté que son directeur général, Ryan Cohen, envisageait de retirer l’offre de rachat de 56 milliards de dollars de la société sur eBay EBAY.O .

Les actions de Barrick Mining ABX.TO B.N cotées aux États-Unis ont chuté de 5,7 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre .

Intel INTC.O a reculé de 4,6 % après que le fabricant de puces a lancé une émission d’actions de 15 milliards de dollars.

Apple AAPL.O a reculé de 1,1 %, Jefferies ayant abaissé la note de l’action du fabricant de l’iPhone de “conserver” à “sous-performer”.

Par ailleurs, le Sénat américain, dominé par les républicains, a adopté samedi un projet de loi temporaire visant à financer les agences fédérales jusqu'au 11 décembre, évitant ainsi un arrêt des activités paralysant quelques semaines avant les élections de mi-mandat de novembre.