Wall Street devrait ouvrir en demi-teinte alors que le secteur technologique continue de vaciller ; Tesla en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,08 %, le S&P en hausse de 0,13 %, le Nasdaq en baisse de 0,20 %

* Tesla en hausse après avoir dévoilé son Roadster redessiné

* Les valeurs des semi-conducteurs et des entreprises de « néocloud » reculent à nouveau en pré-ouverture

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains laissaient entrevoir une ouverture en demi-teinte vendredi, les valeurs technologiques étant à nouveau sous pression en raison des craintes d'un affaiblissement du secteur de l'IA, même si la hausse de Tesla a apporté un certain soutien.

Le constructeur de véhicules électriques TSLA.O a progressé de 3,3 % dans les échanges avant l'ouverture après avoir dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX.

La société d’Elon Musk, spécialisée dans les technologies spatiales et les fusées SPCX.O , a légèrement progressé.

La prudence a continué de régner dans le secteur de l’IA, puisque CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, a reculé de 5,5 % après le rebond de jeudi, en raison des inquiétudes persistantes concernant l’endettement de l’opérateur de centres de données. Ses obligations ont fait l’objet d’une forte vente cette semaine, poussant les rendements au-delà de 15 %.

D'autres entreprises du « néocloud », Nebius Group NBIS.O et Iren IREN.O , ont chacune reculé de plus de 3 %, tandis que les fabricants de puces Micron Technology MU.O et Intel

INTC.O ont chuté respectivement de 2 % et 1,6 %.

Les valeurs liées à l’IA se sont effondrées cette semaine, les investisseurs qui s’étaient rués sur des placements tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’IA craignant que les opérateurs de centres de données ne parviennent pas à devenir rentables à temps pour rembourser leurs dettes, d’autant plus que les coûts d’emprunt devraient augmenter.

Le recul des actions des fabricants de puces mémoire en début de semaine, lié à la montée des craintes face à la concurrence chinoise et aux inquiétudes concernant la dette de CoreWeave, “a fourni aux investisseurs un prétexte pour réduire leur exposition à toutes les entreprises liées à l’IA”, a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

“Une certaine prudence persiste. S’il s’agit simplement d’une légère prise de bénéfices après le rebond d’hier, ou de quelque chose de plus grave… seul le temps le dira”, a ajouté M. Morrison.

Reuters a rapporté, citant des sources proches du dossier, que certains investisseurs actuels d’Anthropic et des investisseurs potentiels dans le cadre de sa prochaine introduction en bourse envisagent une valorisation inférieure , dans un contexte d’inquiétudes liées à la flambée des coûts de financement de l’IA.

La vague de ventes sur les valeurs liées à l’IA a déclenché jeudi une rotation vers des secteurs défensifs tels que la santé, permettant aux principaux indices de clôturer en légère hausse.

Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtaient à afficher des pertes hebdomadaires, la déroute provoquée par l’IA, les résultats mitigés des grandes banques et les données sur l’inflation ayant pesé sur le moral des investisseurs tout au long de la semaine.

Le Dow Jones, en revanche, restait en passe d’enregistrer une hausse hebdomadaire.

À 8h43 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 41 points, soit 0,08 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 10,5 points, soit 0,13 %, tandis que ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 59,75 points, soit 0,20 %.

Les cours du pétrole se sont stabilisés vendredi, restant au-dessus de la barre des 100 dollars le baril. O/R

Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production, plus élevés que prévu, publiés cette semaine ont confirmé que les pressions sur les prix s’étendaient au-delà des produits énergétiques.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a également souligné qu’une forte hausse des dépenses alimentait l’inflation. Il a toutefois déclaré que l’économie américaine restait résiliente et bénéficiait d’un boom des investissements alimenté par l’intelligence artificielle.

Les marchés s’attendent de plus en plus à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci.

Parmi les autres titres en mouvement, l’assureur IARD Travelers TRV.N a chuté de 3,2 % après avoir publié ses résultats du troisième trimestre.

Varonis Systems VRNS.O a progressé de 2,8 % après que Proofpoint, détenue par Thoma Bravo, a accepté de racheter cette société spécialisée dans la sécurité des données dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’un montant de 6,3 milliards de dollars .

Netflix NFLX.O a nommé jeudi Peter Rice, ancien dirigeant de Disney, au poste de directeur des contenus. Son titre reculait de 3,6 % avant l’ouverture de la Bourse.