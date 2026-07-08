Wall Street devrait ouvrir en baisse après que Trump a déclaré que l'accord avec l'Iran était "terminé"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,8 %, S&P 500 -0,5 %, Nasdaq -0,7 %

* Les valeurs du secteur de l'énergie progressent avant l'ouverture, tandis que celles du secteur du voyage reculent

* Le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed sera publié à 14 h 00 (heure de l'Est)

* Broadcom limite ses pertes après l'annonce par Apple d'un investissement de 30 milliards de dollars dans un accord sur les puces

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi après que le président Donald Trump a déclaré qu'un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était "terminé ", ce qui a fait grimper les cours du pétrole et déclenché un mouvement mondial d'aversion au risque.

S'exprimant à Ankara, où il assistait à un sommet de l'Otan , Donald Trump a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivre les négociations avec l'Iran.

Ses propos ont marqué un nouveau tournant dans un conflit où les discours des États-Unis et de l’Iran ont oscillé à plusieurs reprises entre escalade militaire et diplomatie. Les investisseurs ont été pris au dépourvu à plusieurs reprises par de faux espoirs: lorsque les espoirs d’un accord de paix durable renaissaient, pour s’évanouir sans aboutir à une résolution.

"La question à un million de dollars est de savoir si cela marque une rupture totale des négociations et un retour aux hostilités, ou simplement un revers temporaire", a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse mercredi à la suite des déclarations de Trump, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 et ceux sur le West Texas Intermediate américain

CLc1 enregistrant tous deux une hausse de plus de 4 %.

"C’est un véritable signal d’alarme pour les marchés, car on s’attendait à ce que, suite au protocole d’accord, les flux de pétrole recommencent à affluer sur les marchés. Et nous avons vu les anticipations d’inflation se modérer", a déclaré Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez WisdomTree.

La flambée des cours du brut a propulsé les valeurs énergétiques à la hausse lors des échanges avant l’ouverture. Chevron CVX.N a progressé de 1,5 %, Exxon Mobil XOM.N a gagné 1,3 % et ConocoPhillips COP.N a avancé de 1,8 %.

Devon Energy DVN.N a grimpé de 1,6 %, tandis qu’Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy

FANG.O ont progressé respectivement de 2,2 %, 2,1 % et 1,7 %.

Les valeurs du secteur du voyage ont reculé, la hausse des cours du pétrole ayant ravivé les inquiétudes concernant les coûts du carburant et la demande.

United Airlines UAL.O a chuté de 3 %, Southwest Airlines

LUV.N a perdu 2,1 % et Delta Air Lines DAL.N a reculé de 2,4 %.

Les opérateurs de croisières ont également reculé, avec Carnival CCL.N en baisse de 2,2 %, Royal Caribbean RCL.N de 2,2 % et Norwegian Cruise Line NCLH.N de 2,7 %.

À 8 h 48 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 443 points, soit 0,83 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 39,25 points, soit 0,52 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 201,25 points, soit 0,68 %.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 des petites capitalisations RTYcv1 ont reculé de 0,6 %. L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, grimpant de 1,3 point à 17,45.

Cette nouvelle escalade menaçait de perturber la reprise boursière qui a permis à l’indice de référence S&P 500 .SPX de progresser d’environ 10 % depuis le début de l’année, malgré les fortes baisses enregistrées plus tôt en 2026 en raison du conflit avec l’Iran. Une nouvelle flambée des cours du pétrole pourrait raviver les craintes inflationnistes et compliquer davantage la tâche de la Réserve fédérale.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed de juin doit être publié plus tard dans la journée. Ce document pourrait fournir de meilleurs indices sur la manière dont les décideurs évaluent les risques d’inflation et la croissance économique.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent actuellement au moins une hausse des taux d’ici la fin de l’année 2026.

Les valeurs technologiques ont également été sous pression après une période de forte volatilité pour le secteur ces dernières semaines.

Broadcom AVGO.O a limité ses pertes et est repassé dans le vert, s’échangeant en hausse de 0,2 %, après qu’Apple AAPL.O a annoncé son intention de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord d’approvisionnement en puces conclu plus tôt cette semaine avec le fabricant de puces.

Les autres valeurs du secteur des semi-conducteurs ont globalement reculé, l’ETF iShares Semiconductor SOXX.O perdant 1,6 %.