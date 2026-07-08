Selon certaines sources, Etihad serait sur le point de conclure un accord portant sur la commande de 10 Boeing 787

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Tim Hepher et Federico Maccioni

La compagnie aérienne Etihad Airways , basée à Abu Dhabi, serait sur le point de conclure un accord portant sur la commande de 10 avions gros-porteurs Boeing

BA.N 787, une annonce étant attendue dès ce mois-ci lors du salon aéronautique de Farnborough, ont indiqué mercredi des sources du secteur.

Etihad et Boeing n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Ces sources ont toutefois précisé qu’aucune garantie ne pouvait être donnée quant à la conclusion de l’accord, les négociations se poursuivant à l’approche du salon qui se tiendra du 20 au 24 juillet en Grande-Bretagne.

Le directeur général d’Etihad, Antonoaldo Neves, avait déclaré à Reuters le mois dernier que la compagnie aérienne envisageait de commander un nombre à deux chiffres d’avions gros-porteurs , sans donner plus de précisions.

Etihad rétablit ses vols après avoir procédé à des réductions en mars, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran avait fait grimper les prix du carburant .

Le constructeur européen Airbus avait indiqué plus tôt que les compagnies aériennes du Moyen-Orient se redressaient fortement dans un contexte de cessez-le-feu fragile dans la région , les hubsdu Golfe retrouvant des volumes de trafic proches de la normale.