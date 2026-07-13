Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que les tensions avec l'Iran pèsent sur le moral des investisseurs ; les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,1 %, S&P 500 -0,4 %, Nasdaq -1,2 %

* Le titre américain de SK Hynix recule après son entrée en bourse vendredi sur le Nasdaq

* Deckers Outdoor en hausse après la révision à la hausse de Jefferies

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent dans un contexte de volatilité renouvelée

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse lundi, alors qu'une nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran dans le Golfe a fait grimper les cours du pétrole et déstabilisé les investisseurs, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs étaient également sous pression.

L'Iran et les États-Unis se sont livrés à des attaques réciproques ce week-end et Téhéran a déclaré avoir fermé le détroit d'Ormuz, une voie de passage vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial. Cette escalade remet en cause l'accord provisoire signé le mois dernier entre les États-Unis et l'Iran, qui visait à rouvrir le détroit et à mettre fin au conflit après 60 jours de négociations.

Les contrats à terme sur le brut LCOc1 ont progressé de plus de 3 % après que les investisseurs eurent pris la mesure de la menace renouvelée qui pèse sur cette voie maritime. Les contrats à terme sur le Nasdaq, à forte composante technologique, ont mené la baisse, les valeurs des semi-conducteurs figurant parmi les plus fortes baisses avant l’ouverture.

"L’escalade du conflit avec l’Iran met à l’épreuve la capacité de la croissance généralisée du marché boursier à se maintenir, et le marché devra trouver un équilibre entre les aspects positifs liés à la solidité des résultats des entreprises et les aspects négatifs liés aux risques géopolitiques ", a déclaré Alex Guiliano, directeur des investissements chez Resonate Wealth Partners.

Les fabricants de puces mémoire, qui avaient connu une forte remontée cette année, ont prolongé leur récent recul: Micron Technology MU.O a reculé de 4,9 %, tandis que Western Digital

WDC.O , Seagate STX.O et Sandisk SNDK.O ont chuté respectivement de 5,1 %, 4 % et 5,4%.

Les actions cotées aux États-Unis du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix SKHY.O ont chuté de 9,3 % après une entrée en bourse spectaculaire au Nasdaq vendredi.

L'ETF iShares dédié aux semi-conducteurs SOXX.O a reculé de 3,1%.

À 8 h 44 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 75 points, soit 0,14 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 30 points, soit 0,39 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 346,25 points, soit 1,15 %.

Ces fluctuations interviennent à la veille d’une semaine chargée en données économiques et en résultats d’entreprises, qui pourrait mettre à l’épreuve la résilience de la reprise boursière américaine et la santé des entreprises du pays.

Le S&P 500 .SPX affiche une hausse de plus de 10 % depuis le début de l’année et se situe à moins de 1 % de son plus haut historique atteint début juin. L’indice de référence a enregistré la semaine dernière une deuxième semaine consécutive de hausse, malgré la volatilité des valeurs du secteur des semi-conducteurs et la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran, qui ont remis les risques d’inflation au centre des préoccupations.

Les grandes banques de Wall Street donneront le coup d’envoi des résultats du deuxième trimestre cette semaine. Netflix

NFLX.O , General Electric GE.N et UnitedHealth UNH.N doivent également publier leurs résultats.

Selon LSEG I/B/E/S, les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de 23,7 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

"Les consommateurs font preuve d’une résilience remarquable et je m’attends à ce que les résultats des banques soient probablement assez bons, compte tenu du contexte de consommation actuel", a déclaré Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management.

Les investisseurs analyseront également plusieurs rapports économiques clés, à commencer par l’indice des prix à la consommation américain publié mardi , un indicateur d’inflation susceptible de redéfinir les anticipations concernant l’évolution des taux d’intérêt.

Mardi, le président de la Fed, Kevin Warsh, devrait prononcer son premier témoignage sur la politique monétaire devant le Congrès. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, doit s’exprimer plus tard dans la journée de lundi sur les perspectives économiques.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Parmi les autres titres en vue, Deckers Outdoor DECK.N a progressé de 1,2 %, Jefferies ayant relevé la note du fabricant de chaussures à "acheter".