Moyen-Orient : reprise des tensions malgré un fragile cessez-le-feu

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L'indice ISM des services aux États-Unis reste en territoire d'expansion, reprise progressive des ventes au détail de la zone euro, recul de l'inflation en Asie … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les tensions au Moyen-Orient ont refait surface, soulignant la fragilité de la récente désescalade. La dernière série d'attaques pourrait être liée aux efforts de l'Iran pour préserver son influence sur le détroit d'Ormuz. En parallèle, Donald Trump pourrait être plus disposé à durcir le ton tant que les cours du pétrole restent contenus. Pour autant, les deux camps ont des raisons de poursuivre les négociations, à l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et, de son côté, l'Iran pourrait tirer profit d'un allègement des sanctions économiques.

Alors que les efforts de réacheminement ont contribué à normaliser les cours du pétrole, les tensions récentes soulignent la fragilité du cessez-le-feu et le trafic dans le détroit d'Ormuz est une nouvelle fois perturbé. Le cours du Brent s'est temporairement hissé aux alentours de 80 dollars le baril et nous nous attendons à ce qu'il reste sous pression dans les prochains jours.

L'évolution du cours du pétrole et du réacheminement des navires pétroliers reste déterminante en raison de son influence sur l'inflation et l'action des banques centrales. Les marchés devraient rester volatils.

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