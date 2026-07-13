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Incendie en Espagne : quatre Britanniques et une Française parmi les victimes
information fournie par AFP 13/07/2026 à 16:17

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'adresse aux médias aux côtés du président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno (d), au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería, le 13 juillet 2026, après un incendie de forêt meurtrier ( AFP / JORGE GUERRERO )

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'adresse aux médias aux côtés du président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno (d), au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería, le 13 juillet 2026, après un incendie de forêt meurtrier ( AFP / JORGE GUERRERO )

Sept étrangers, dont quatre Britanniques et une Française, figurent parmi les premières victimes identifiées de l'incendie en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, qui a coûté la vie à au moins 13 personnes, ont annoncé lundi les autorités.

Celles-ci demeurent prudentes quant au nombre total de disparus tant que les autopsies de tous les corps retrouvés ne sont pas achevées, avec encore six autres dépouilles à identifier.

"Les six premières identifications des victimes de l'incendie de Los Gallardos sont terminées", a annoncé dans un communiqué l'entité publique en charge de l'identification des corps (CID), parlant de trois Britanniques, une Française, un Belge et un Espagnol.

Ce bilan s'ajoute au décès d'une ressortissante britannique de 93 ans qui avait succombé dimanche à ses blessures à l'hôpital, portant à quatre le nombre de Britanniques tués à ce stade dans l'incendie.

Outre ces 13 décès, l'inconnue demeure sur d'autres potentielles victimes, même si les recherches des derniers jours n'ont rien donné, selon les autorités.

Plus tôt lundi, le CID avait indiqué lundi avoir reçu "10 signalements" de la part de familles à la recherche de proches.

Ce chiffre pourrait augmenter, avait-il averti.

"Prévenir" pour mieux "réagir"

Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs.

Jeudi, après la chute d'un câble électrique le long d'une route, les flammes ont ravagé 7.000 hectares dans un massif boisé proche de la Méditerranée, allant au rythme destructeur d'environ 100 mètres par minute et tuant 13 personnes.

L'incendie y a laissé un paysage de dévastation, avec de nombreuses carcasses de voitures calcinées sur les routes.

En déplacement lundi sur les lieux de l'incendie, l'un des plus meurtriers de l'histoire récente de l'Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a exhorté la population à être plus consciente et à agir en amont des feux de forêt: "Nous ne devons pas seulement réagir lorsque ces incendies se produisent, mais nous devons aussi prévenir".

L'an passé, "un tiers de la superficie totale brûlée en Europe" l'a été en Espagne, a-t-il rappelé d'un ton grave.

"Chacun d'entre nous, à titre individuel, doit prendre conscience que le climat est en train de changer, que les effets de l'urgence climatique s'aggravent", a-t-il poursuivi, alertant sur "un été compliqué" à venir.

Cette année, l'Espagne a déjà connu deux vagues de chaleur, n'épargnant quasiment aucune zone du pays, après un mois de juin qui s'est révélé le deuxième plus chaud depuis le début des relevés, d'après l'Agence météorologique nationale (Aemet).

"Alerter"

Depuis le centre de commandement des secours, le président régional andalou, Juan Manuel Moreno, a également appelé les Espagnols à être pro-actifs et à "alerter en cas de fumée".

Il a aussi appelé à être "vigilant face aux comportements suspects lorsqu'une personne peut avoir un comportement de pyromane" et évoqué la mise en place de formations à l'école aux bons réflexes en cas d'incendie.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez salue le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno (g), à son arrivée au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería, le 13 juillet 2026, après un incendie de forêt meurtrier ( AFP / JORGE GUERRERO )

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez salue le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno (g), à son arrivée au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería, le 13 juillet 2026, après un incendie de forêt meurtrier ( AFP / JORGE GUERRERO )

La région qu'il dirige est ces derniers jours sous les critiques de certaines familles des victimes qui déplorent leur inaction juste avant et au moment du sinistre.

En Espagne, les compétences en matière de lutte contre les catastrophes relèvent en premier lieu des communautés autonomes, mais l'Etat central à Madrid peut être sollicité et intervenir quand la situation s'aggrave.

Dimanche, après trois jours terribles, le feu a été stabilisé, permettant le retour chez eux des 1.500 évacués.

Une voiture calcinée dans une zone touchée par un incendie de forêt meurtrier à Almocaizar, dans la province d'Almería, le 12 juillet 2026 en Espagne A wildfire that has killed at least 12 people in southern Spain was close to being brought under control Sunday, allowing hundreds of evacuated residents to return home as firefighters worked to fully stabilise the blaze, offficials said. Authorities have kept the death toll at 12 and cautioned that the number of missing people remains uncertain until autopsies and the identification of recovered bodies are completed. ( AFP / Jose JORDAN )

Une voiture calcinée dans une zone touchée par un incendie de forêt meurtrier à Almocaizar, dans la province d'Almería, le 12 juillet 2026 en Espagne A wildfire that has killed at least 12 people in southern Spain was close to being brought under control Sunday, allowing hundreds of evacuated residents to return home as firefighters worked to fully stabilise the blaze, offficials said. Authorities have kept the death toll at 12 and cautioned that the number of missing people remains uncertain until autopsies and the identification of recovered bodies are completed. ( AFP / Jose JORDAN )

Fin mai, Pedro Sanchez avait assuré que l'Espagne allait déployer durant l'été "le plus important" dispositif jamais mobilisé contre les incendies face à "une menace (qui) ne cesse de croître", sans détailler les moyens financiers alloués.

En 2025, plus de 393.000 hectares y ont été ravagés par les flammes, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), le pire bilan de l'histoire récente de l'Espagne.

Environnement
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