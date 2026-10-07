Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que les rendements et le prix du pétrole rebondissent ; les comptes rendus de la Fed sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,79%, S&P -0,44%, Nasdaq -0,77%

* SpaceX recule après un article du Financial Times faisant état d'une levée de fonds de 40 milliards de dollars

* Constellation Brands en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de marge pour l'exercice

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole remontaient, incitant les investisseurs à la prudence dans l'attente du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale.

L'indice Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, et l'indice de référence S&P 500 .SPX ont clôturé mardi à des niveaux records, l'optimisme lié à l'intelligence artificielle ayant propulsé les valeurs technologiques à la hausse et les investisseurs se préparant à une solide saison des résultats du troisième trimestre.

L’indice Dow Jones .DJI , qui regroupe les valeurs phares, reste quant à lui à environ 5% en dessous de son plus haut historique de clôture atteint le 5 août.

Mercredi, toutefois, le sentiment est devenu plus prudent, les investisseurs réévaluant les perspectives concernant les taux d’intérêt et les coûts de l’énergie. Le Brent LCOc1 est repassé au-dessus du seuil psychologique des 100 dollars le baril, alors que les inquiétudes liées à l’approvisionnement au Moyen-Orient persistent. O/R

“Nous assistons aujourd’hui à quelques prises de bénéfices. Le marché est très attentif au compte-rendu de la Fed, mais en fin de compte, ce sont les évolutions des cours du pétrole et des rendements qui détermineront l’orientation du marché aujourd’hui”, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2002, s’établissant en dernier à 5,72% avant la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale américaine , au cours de laquelle les décideurs ont relevé les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation.

“La dernière hausse des taux de la Fed ne devrait pas ralentir le développement rapide des infrastructures d’IA, où les investissements restent exceptionnellement soutenus”, a déclaré Emin Hajiyev, économiste senior chargé de la recherche macroéconomique mondiale chez Insight Investment.

“Au contraire, le resserrement de la politique monétaire devrait plutôt peser sur les secteurs traditionnels de l’économie, qui montrent déjà des signes de sensibilité à la hausse des coûts d’emprunt.”

L’indice S&P 500 à pondération égale .SPXEW se situe quant à lui à plus de 5% de ses plus hauts historiques, tandis que l’indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT , sensible aux taux d’intérêt, a perdu plus de 8% par rapport à son plus haut niveau jamais atteint.

Les opérateurs s’attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion d’octobre, mais une hausse en décembre reste envisageable, selon l’outil CME FedWatch.

À 8h22 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 411 points, soit 0,79%; ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 34,5 points, soit 0,44%; et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une baisse de 243,5 points, soit 0,77%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs figuraient parmi les plus fortes baisses lors des échanges avant l’ouverture. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a chuté de 2,8%, tandis qu’AMD AMD.O , Broadcom AVGO.O et Marvell Technology MRVL.O ont reculé de 1,3% à 2,1%.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a perdu 1,6% après la publication d’un article du Financial Times indiquant que cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l’IA , cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l’achat de puces Nvidia.

Constellation Brands STZ.N a chuté de 3,8% après que le brasseur de la bière Corona a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle annuelle.

L’attention devrait désormais se porter sur les performances des entreprises américaines, alors que la saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine, plusieurs sociétés financières de premier plan devant publier leurs résultats mardi.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6% pour la période de juillet à septembre, tirée par une hausse attendue de 114,7% des bénéfices du secteur de l’énergie, suivie d’une progression estimée à 66,5% des résultats du secteur technologique.

Bien que cette croissance des bénéfices de 30% soit inférieure à celle du deuxième trimestre, au cours duquel les entreprises du S&P 500 avaient enregistré une hausse de 54% de leurs bénéfices, les investisseurs s’attendent à une saison globalement positive, susceptible de soutenir des marchés boursiers à des niveaux records.

Parmi les mouvements liés aux résultats, le titre de Penguin Solutions PENG.O , fournisseur d’infrastructures de centres de données pour l’IA, a bondi de 4,3% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année et publié des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes.