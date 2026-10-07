Jubilant FoodWorks affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la reprise des ventes de Domino's

La société indienne Jubilant FoodWorks a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires consolidé pour le deuxième trimestre a progressé de 11,9 % par rapport à l'année précédente, grâce aux bonnes performances de ses restaurants Domino's Pizza.

Les chaînes de restauration rapide constatent une reprise de la demande après un début d'année morose. Les analystes de Motilal Oswal s'attendent à ce que la croissance s'accélère au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, même si la hausse des coûts du carburant et des matières premières continue de peser sur les marges.

La société, qui exploite les points de vente Domino's Pizza DPZ.O en Inde , a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 26,09 milliards de roupies (269,89 millions de dollars) , pour le trimestre clos le 30 septembre, a-t-elle indiqué dans un communiqué trimestriel publié avant la publication des résultats. Le chiffre d'affaires individuel a progressé de 11,6 % pour atteindre 18,86 milliards de roupies.

Domino's India a enregistré une croissance à périmètre constant de 4,1 % au cours du trimestre, contre 2,5 % au trimestre de juin. Jubilant n'a pas communiqué de chiffres d'affaires à périmètre constant pour ses autres marques.

En août, la société a déclaré que sa marque de poulet frit Popeyes s'imposait comme un deuxième moteur de croissance, tandis que les efforts visant à relancer les ventes sur place et à emporter chez Domino's, qui avaient pris du retard par rapport à son activité de livraison plus florissante, montraient des signes de réussite.

Jubilant a indiqué avoir ouvert 108 magasins nets toutes marques confondues au cours du trimestre, portant le réseau total du groupe à 3 820 magasins au 30 septembre.

(1 dollar = 96,7750 roupies indiennes)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)