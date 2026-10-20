Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que les cours du pétrole bondissent ; les résultats financiers sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,1%, S&P -0,37%, Nasdaq -0,8%

* 3M renforce son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

* L'action GM recule alors que ses prévisions de bénéfices annuels s'avèrent inférieures aux estimations des analystes

* Halliburton progresse grâce à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

* Le Brent atteint son plus haut niveau depuis cinq mois, les attaques contre des navires et des sites saoudiens alimentant les craintes concernant l'approvisionnement

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en baisse mardi, sous la pression d'un nouveau fléchissement des valeurs liées à l'IA et d'un rebond des cours du pétrole, tandis que les investisseurs se préparaient à la publication cette semaine des résultats financiers majeurs des entreprises.

CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O reculaient chacun de 4,9% en pré-ouverture, tandis qu'Apple AAPL.O perdait 1,5% et Nvidia NVDA.O reculait d'environ 1%.

Ce recul fait suite à un bref rebond lundi, lorsque le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont progressé, les investisseurs profitant de la baisse des valeurs technologiques pour acheter après la forte vague de ventes de la semaine dernière, alimentée en partie par les inquiétudes concernant l’endettement de CoreWeave et le coût du financement du développement de l’IA.

“Les investisseurs devraient se concentrer sur les entreprises qui transforment leurs investissements dans l’IA en bénéfices durables et en flux de trésorerie disponibles, ainsi que sur celles qui contrôlent des infrastructures critiques”, a déclaré Alex Cargal, vice-président chez Bel Air Investment Advisors.

“Une approche diversifiée et de taille appropriée peut permettre de tirer parti des opportunités à long terme tout en contribuant à gérer les risques liés aux attentes élevées et à la concentration du marché.”

Par ailleurs, l’action de la société sud-coréenne d’infrastructures d’IA Elice Group 0158S0.KQ a chuté de près de 30% lors de son entrée en bourse , passant sous son prix d’introduction après que la société eut levé 201,1 milliards de wons (151,12 millions de dollars) lors de son introduction en bourse.

À 8h31 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 54 points, soit 0,1%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 28,25 points, soit 0,37%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 238,5 points, soit 0,8%.

Le Brent s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis cinq mois, les opérateurs ayant intégré une prime de risque géopolitique liée aux attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes et aux informations faisant état d'attaques contre des navires dans le Golfe. O/R

Les investisseurs suivent de près les résultats d’entreprise de cette semaine afin de déterminer si les sociétés sont en mesure de maintenir une forte croissance face à des risques macroéconomiques croissants.

Les résultats trimestriels de SpaceX SPCX.O et de Netflix

NFLX.O seront publiés mardi après la clôture du marché, tandis que les poids lourds Meta Platforms META.O et Tesla TSLA.O devraient publier les leurs mercredi.

Steel Dynamics STLD.O a chuté de 4,7% après que le sidérurgiste a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

L'action General Motors GM.N a chuté de 6,5% après que le constructeur automobile a annoncé des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux attentes des analystes .

Le titre Halliburton HAL.N a bondi de 3,9% après que le prestataire de services pétroliers a dépassé les attentes de Wall Street concernant son bénéfice trimestriel.

Qualcomm QCOM.O va procéder à des suppressions d’emplois à l’échelle mondiale dans le cadre d’une “réduction axée sur la performance” à la suite des évaluations annuelles de ses employés, a déclaré lundi le directeur général Cristiano Amon à son personnel dans une note interne, selon une information EXCLUSIVE de Reuters. L’action du fabricant de puces a reculé de 1%.

3M MMM.N a progressé de 1,8% après que la société a annoncé qu’elle étendait son partenariat avec Amazon

AMZN.O dans le domaine des centres de données, et qu’elle avait délivré à une filiale d’Amazon un bon de souscription lui permettant d’acquérir des actions ordinaires de 3M pour une valeur supérieure à 521 millions de dollars. Le conglomérat industriel a également revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.