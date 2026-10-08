Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que la flambée des cours du pétrole et la hausse des rendements alimentent les craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,72%, S&P -0,41%, Nasdaq -0,68%

* PepsiCo va réduire ses coûts, la faiblesse de ses activités en Amérique du Nord pesant sur ses prévisions de bénéfice courant

* Le rendement des bons du Trésor à 10 ans avoisine son plus haut niveau depuis 2002

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, alors que les cours du pétrole flambaient et que les rendements des bons du Trésor oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, attisant les craintes d'inflation à l'approche d'une saison des résultats qui permettra de vérifier si les bénéfices des entreprises peuvent maintenir leur élan.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 4,9% pour dépasser les105 dollars le baril, sur fond d’inquiétudes persistantes concernant l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, suite à la multiplication des attaques contre le trafic maritime dans le Golfe et le détroit d’Ormuz.

La vague de ventes sur le marché obligataire ne montrait aucun signe d’essoufflement, le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR s’établissant à 5,32%, proche de son plus haut niveau depuis 2002 .

Les actifs risqués ont été malmenés jeudi à l’échelle mondiale. Les valeurs de croissance à très forte capitalisation ont globalement reculé, Amazon.com AMZN.O , Tesla TSLA.O et Nvidia NVDA.O enregistrantdes baisses comprises entre 0,4% et 1%.

Les entreprises du secteur des semi-conducteursont égalementreculé, Marvell Technology MRVL.O , AMD AMD.O et Intel INTC.O perdant chacune environ 2%.

Les prévisions d’un bénéfice trimestriel record pour le géant des puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS n’ont pas réussi à redonner confiance et son titre a clôturé en Corée du Sud. Son concurrent Micron Technology MU.O a chuté de 1,3%.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Broadcom AVGO.O s'apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, tandis qu'Oracle ORCL.N cherchait également à lever un montant non précisé, ce qui a fait craindre que les émissions massives de dette par les entreprises technologiques n'intensifient la concurrence pour les capitaux.

Les actions de Broadcom et d’Oracle étaient en baisse dans un contexte de faiblesse généralisée des valeurs technologiques.

Un rebond des taux des bons du Trésor et des cours du pétrole a fait chuter le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC par rapport aux sommets historiques atteints la veille, tandis que le Dow Jones a mis fin à une série de quatre jours de hausse consécutifs.

« Nous sommes confrontés à des vents contraires contradictoires, entre les prix de l’énergie et les rendements des bons du Trésor , et à un manque de données économiques ; c’est en quelque sorte une attitude d’attente concernant les résultats, qui débuteront véritablement la semaine prochaine », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

À 8h33 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 372 points, soit 0,72%, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 32,5 points, soit 0,41%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 212,5 points, soit 0,68%.

Les grandes banques, dont JPMorgan Chase JPM.N , doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. L'optimisme suscité par des résultats solides a récemment soutenu les actions américaines, malgré une situation géopolitique instable et les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt.

Les secteurs de la technologie et de l’énergie devraient afficher la plus forte croissance trimestrielle de leurs bénéfices, tandis que l’indice S&P 500 .SPX dans son ensemble devrait enregistrer une hausse de 30,6% de ses bénéfices trimestriels, selon les données compilées par LSEG.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine , a laissé entrevoir une possible pause lors de la prochaine réunion de la banque centrale. De nouvelles hausses des taux seraient probablement nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif de 2% fixé par la Fed, mais il y avait une “flexibilité” quant au rythme de ces hausses, a-t-il déclaré plus tôt dans la journée.

Les opérateurs s'attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion d'octobre, mais une hausse en décembre reste d'actualité, selon le CME FedWatch.

Parmi les valeurs en forte hausse, Wolfspeed WOLF.N a bondide 16,7% après que le fabricant de puces électroniques a obtenu un engagement de prêt conditionnel de 1,5 milliard de dollars de la part du ministère américain de la Défense.

PepsiCo PEP.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel de base et a annoncé qu’il allait procéder à de nouvelles réductions de dépenses. Son action a progressé de 1,5% dans un marché volatil.