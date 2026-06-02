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"Je ne suis pas inquiet pour l'avenir du tennis français", assure Ljubicic
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 14:03

Open de France

Open de France

par Vincent Daheron

Ivan Ljubicic, le directeur du haut ‌niveau à la Fédération française de tennis (FFT), a assuré mardi qu'il n'était "pas inquiet pour l'avenir du tennis français" alors ​qu'aucun Tricolore ne disputera les quarts de finale de Roland-Garros pour la huitième fois lors des neuf dernières éditions.

Loïs Boisson, demi-finaliste surprise l'an passé, est la seule Française, hommes et femmes confondus, à avoir joué les quarts de ​finale du Grand Chelem parisien depuis 2017.

"Les résultats sont un peu la conséquence du niveau d'aujourd'hui", a déclaré Ivan Ljubicic lors d'un point de presse ​pour dresser le bilan tricolore du tournoi. "L'exploit de Diane (Parry), ⁠et Moïse (Kouame), c'est très positif. Le reste correspond à la situation d'aujourd'hui. Ce n'est ni bien, ni mal, ‌c'est comme ça. Il faut l'accepter, avancer et espérer que ça va changer parce qu'un pays comme la France ne mérite pas ça."

"Dans mon rôle, je ne suis pas inquiet ​pour l'avenir du tennis français."

Dernière Française en ‌lice, Diane Parry a été éliminée lundi en huitièmes de finale.

"Je suis très, ⁠très content parce qu'elle le mérite. J'espère que c'est un début de quelque chose", a témoigné Ivan Ljubicic au sujet de la Niçoise de 23 ans, qui jouait son premier huitième de finale en Grand Chelem.

De son côté, ⁠Moïse Kouame a été la ‌révélation du tournoi. Invité par les organisateurs, il a atteint le troisième tour de son ⁠premier tournoi majeur à seulement 17 ans.

"Moïse continue de montrer des signes très importants. Pas uniquement les résultats, ‌je parle de sa manière d'affronter les situations, de vivre les moments d'une manière intéressante, qui ⁠montre qu'il est prêt à faire des choses très importantes", a estimé le Croate ⁠de 47 ans, embauché par ‌la FFT depuis décembre 2022.

"Il continue de me surprendre. Il ne se pose pas de limites."

Le bilan tricolore n'a ​pas été aidé par l'absence d'Arthur Fils, 20e joueur mondial ‌et forfait en raison d'une blessure après un début de saison très réussi.

"Je suis inquiet, oui, évidemment", n'a pas caché Ivan Ljubicic. "Il fait ​partie des meilleurs du monde, c'est juste dommage quand on voit ce qu'il s'est passé cette année (à Roland-Garros) qu'il n'ait pas pu essayer de jouer ce tournoi."

Le technicien ne s'est pas montré inquiet concernant Loïs Boisson, ⁠éliminée au premier tour de Roland-Garros, un an après sa demi-finale sur l'ocre parisien.

"Je ne peux que souhaiter qu'elle joue au tennis, parce que même dans les défaites, j'ai vu des qualités physiques et de tennis au-dessus de la norme, mais elle a besoin de rythme, de matches, de trouver des sensations", a-t-il dit. "Je ne suis absolument pas inquiet sur son niveau de jeu, je pense qu'elle va revenir très rapidement dans le top 100."

(Reportage de ​Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

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