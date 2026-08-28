Wall Street devrait connaître une ouverture en demi-teinte, le rebond du secteur technologique marquant une pause avant le discours de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,18%, le S&P 500 en hausse de 0,10%, le Nasdaq en baisse de 0,12%

* PayPal s'effondre après l'annonce du retrait d'un consortium de son projet de rachat

* Gap bondit après le changement de directeur général chez Old Navy et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels

* Nvidia et d'autres fabricants de puces affichent une évolution modérée dans les échanges avant l'ouverture

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte, le rebond alimenté par l'IA s'étant essoufflé à l'approche de l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole.

Le discours de M. Warsh, son premier lors du rassemblement annuel de la Fed dans le Wyoming, viendra clore une semaine chargée, marquée par la publication des résultats de poids lourds du monde des affaires tels que Nvidia NVDA.O et Salesforce CRM.N , ainsi que par la publication d’une série de nouvelles données économiques.

Alors que le dirigeant de la banque centrale est resté discret sur les perspectives en matière de taux d’intérêt, la décision prise la semaine dernière par le Trésor américain pour apaiser les marchés obligataires a braqué les projecteurs sur son discours.

Les investisseurs pourraient scruter ses propos à la recherche d’indices sur la manière dont la banque centrale compte aborder la politique monétaire après les données mitigées sur l’inflation publiées ce mois-ci.

"Les investisseurs ont manifesté beaucoup d’appréhension à l’idée de conserver leurs positions, car certaines fluctuations boursières ont atteint des niveaux inquiétants. Les données sur l’inflation sont également devenues assez difficiles à interpréter en raison des prix de l’énergie", a déclaré Yung-Shin Kung, directeur des investissements chez Mast Investments.

"La grande question pour tout le monde est de savoir ce que le secrétaire au Trésor Scott Bessent prend en compte, et quelles en sont les implications pour la politique monétaire."

Selon l’outil FedWatch du CME, les acteurs du marché monétaire tablent sur une probabilité d’environ 36% d’une hausse des taux en septembre.

Sur le marché, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia qui laissaient entrevoir que la reprise tirée par l’IA avait encore de beaux jours devant elle.

"Pour les fabricants de puces, les investisseurs sont en quête d’un nouveau catalyseur", a déclaré Mike Reynolds, vice-président chargé de la stratégie d’investissement chez Glenmede.

"Les marchés ont bien compris comment le déploiement des centres de données pourrait se traduire par une hausse potentielle des revenus. Mais la question est: quelle sera la prochaine étape? Et dans certains cas, cela n’est pas encore évident."

Nvidia a reculé de 0,2% en pré-ouverture, tandis que Micron Technology MU.O et Intel INTC.O ont chacune perdu plus de 1,5%.

Marvell Technology MRVL.O a perdu 7,7% en raison de doutes quant au calendrier de comptabilisation des revenus issus de son accord sur les puces d’IA conclu avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , et ce malgré une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027.

À 8h30 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 98 points, soit 0,18%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 7,75 points, soit 0,10%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 35,5 points, soit 0,12%.

Par ailleurs, PayPal PYPL.O a chuté de 14,4% après que Bloomberg News a rapporté jeudi qu’un consortium composé de la société de rachat Advent et du prestataire de services de paiement Stripe avait décidé d’abandonner son projet d’acquisition de la société de paiement.

Les GAP.N actions ont progressé de 17,4% après que la société a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur général d’Old Navy et qu’elle a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Ulta Beauty ULTA.O a reculé de 1,1% après que la croissance des ventes à périmètre constant du distributeur de cosmétiques a reculé au deuxième trimestre.

Les marchés analyseront également les chiffres définitifs de l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan pour le mois d’août, ainsi que le discours du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Les principaux indices de Wall Street restent en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires. Si les niveaux se maintiennent jusqu’à la clôture, les indices pourraient regagner le terrain perdu la semaine dernière, après que la flambée des rendements obligataires a malmené les actions.