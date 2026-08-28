Le Canada enregistre une forte croissance au deuxième trimestre

( AFP / ANDREJ IVANOV )

L'économie canadienne a fortement rebondi au deuxième trimestre en enregistrant une croissance de 3,3%, en rythme annualisé, mais va devoir désormais affronter les conséquences de l'escalade du conflit commercial avec les Etats-Unis.

Le pays n'a par ailleurs pas connu de récession technique au cours des deux trimestres précédents, l'agence statistique canadienne ayant révisé vendredi le Produit intérieur brut (PIB) des trois premiers mois de l'année qui a connu une croissance de 0,3% et non une contraction de 0,1% comme annoncé initialement. Au dernier trimestre 2025, il avait connu un repli de 1%.

Selon l'agence statistique, cette forte reprise de l'économie canadienne s'explique en particulier par le rebond des exportations qui ont progressé de 3,6% au deuxième trimestre, "l'augmentation la plus marquée depuis le premier trimestre de 2023" qui est "principalement attribuable à la croissance des exportations de voitures automobiles et de camions légers (+27,0%)".

Cette annonce d'une reprise de l'économie intervient en pleine escalade du conflit commercial avec Les Etats-Unis.

Après des semaines de discussions, le Premier ministre canadien Mark Carney a rompu vendredi les négociations avec Washington. Résultat, de nouvelles surtaxes ciblant le Canada sont entrées en vigueur samedi et Ottawa a riposté avec des contre-mesures devant être effectives le 8 septembre.

Le pari du Canada de tenir tête à Donald Trump pourrait s'avérer risqué économiquement, selon les analystes, alors que les Etats-Unis sont, de très loin, le premier partenaire commercial du pays.

Près de 60% des importations canadiennes proviennent des Etats-Unis et environ 70% de ses exportations s'y destinent.