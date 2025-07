Wall Street: déçoit, pas le Nasdaq (record) grâce à Nvidia information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 23:51









(CercleFinance.com) - Wall Street finit sans tendance, sauf le Nasdaq-100 qui a franchi le cap des 23.000Pts avant de se tasser un peu pour gagner 0,13% à 22.885 (nouveau record de clôture), dans le sillage des semi-conducteurs.



Nvidia profite de l'annonce de Meta qui parle d'investir des 'centaines de Mds$ de $ dans l'I.A' ainsi que de la possibilité de réexporter certaines puces vers la Chine.

Nvidia (+4%) pulvérise un nouveau record absolu à 171$ en séance, AMD et Super-microcomputer grimpent de +6,5% à 6,9% et le 'SOXX' (+1% contre +2% en début de séance) évolue dans la stratosphère boursière et devance tous les autres secteurs de 3 longueurs (tous les autres étaient en repli ce mardi).



Aux antipodes des 'technos', l'indice Dow Jones a reculé de 1% à 44 023 et le S&P 500 a cédé 0,4% à 6 244 points, plombé par les valeurs bancaires (Wells Fargo a décroché de -5,5%, State Street de -7,3%) et le secteur des matériaux avec Newmont (-5,7%).



Le 'point d'orgue' de cette séance était attendu à 14H30 avec le 'CPI' américain : le Département du Travail a fait état tôt ce matin d'un indice des prix à la consommation américain en hausse de 2,7% en juin par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement au-dessus des attentes et en hausse de 0,3 point par rapport à mai.



En données 'core', hors énergie (-0,8%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,9% le mois dernier, un taux conforme au consensus des économistes (+0,2% contre 0,3% attendu).



Cette accélération ne semble cependant pas en mesure de remettre en question le calendrier d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, les marchés prévoyant toujours majoritairement une baisse des taux directeurs en septembre.



Après la publication du CPI, l'outil FedWatch du CME montre même que la probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt de 25 points de base à la rentrée s'est légèrement renforcée, passant de 37,4% hier à 40,4% aujourd'hui... il reste quasi nul pour le 30 juillet.



Les chiffres de l'inflation pèsent sur le rendement des Treasuries à 10 ans qui prend +6Pts à 4,491% et le '30 ans' prend +4,5Pts à 5,0180%.



La publication des 1ers résultats de banques à donné une image plutôt contrastée du secteur.



JPMorgan Chase (-0,9%), la première banque américaine en termes d'actifs, a fait état d'un bénéfice net en baisse au deuxième trimestre et son PDG Jamie Dimon a mis en garde contre un certain nombre de risques 'significatifs' allant de l'incertitude sur les questions commerciales au creusement des déficits budgétaires en passant par le niveau élevé de certains actifs.



Citigroup (+3,6%) publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, dus à la croissance de ses revenus dans ses cinq principaux métiers, marchés et gestion de fortune en tête.



Wells Fargo se repliait de plus de 5,5% après avoir dévoilé un revenu d'intérêts net (NII) inférieur aux estimations.

Blackrock a été lourdement vendu (-5,9%) alors que le chiffre d'affaires total a progressé à 5,42Mds$ contre 4,81 un an plus tôt, mais ce score est légèrement en deçà du consensus de 5,46 Mds$.

Suivront en fin de semaine les résultats de Netflix, PepsiCo, 3M, SLB ou encore American Express.





