Wall Street débute la semaine en force, le Nasdaq inscrit un nouveau record

Les indices américains ont progressé lundi, portés par la vigueur persistante des grandes capitalisations technologiques, plusieurs opérations de fusion-acquisition et une nette amélioration de la participation au fil de la séance. A la clôture, le S&P 500 a gagné 0,66% à 7 774,0 points, le Dow Jones 0,18% à 51 267,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 0,87% à 31 076,4 points, poursuivant sa récente surperformance et inscrivant un nouveau record. La hausse s'est progressivement élargie au-delà des mastodontes technologiques, avec une large majorité des secteurs du S&P 500 dans le vert et un S&P équipondéré en hausse après sept semaines consécutives de baisse.

La technologie et les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont une nouvelle fois fourni l'essentiel du soutien, en particulier les mastodontes comme Meta ( 2%), Microsoft ( 2%), Nvidia ( 2%) et Tesla ( 2%). Le compartiment des semi-conducteurs est resté plus contrasté. TSMC ( 3%) a inscrit un nouveau plus haut annuel après qu'Elon Musk a évoqué des discussions concernant une éventuelle participation du groupe taïwanais au projet de puces Terafab au Texas, une perspective qui a parallèlement pesé sur Intel (-3%). Cerebras ( 9%) s'est également distingué après que Sam Altman a présenté l'entreprise comme un partenaire étroit d'OpenAI sur les problématiques de vitesse des modèles.

Les opérations de fusion-acquisition ont apporté un autre moteur à la séance, comme l'entreprise de logiciels autour de l'Internet des objets et de la réalité augmentée PTC ( 34%), qui s'est envolée après l'annonce de son rachat par Schneider Electric (-10% à Paris) pour 22,6 MdsUSD en numéraire. Dans le transport, RXO ( 23%) a bondi après l'annonce de son acquisition par C.H. Robinson (-11%) pour 5,8 MdsUSD en numéraire et actions.

Sur le plan macroéconomique, l'ISM des services a légèrement reculé à 54,9 en septembre, contre 55,4 en août, restant toutefois fermement en territoire d'expansion. L'activité et les nouvelles commandes ont ralenti, mais les tensions sur les prix ont continué de se renforcer, l'indice des prix payés grimpant à 74, son plus haut niveau depuis juillet 2022. Cette composante a contribué à maintenir les rendements obligataires à des niveaux élevés et limité l'ampleur du rallye, malgré le reflux des cours du pétrole.

Sur une note à part, les actifs brésiliens se sont envolés après le premier tour de l'élection présidentielle. L'Ibovespa a bondi d'environ 8%, tandis que les ETF américains exposés au Brésil ont progressé de plus de 10%, après la performance meilleure qu'attendu de Flávio Bolsonaro, qui affrontera le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva au second tour le 25 octobre. Le real s'est également apprécié de plus de 4% face au dollar et les rendements obligataires brésiliens ont fortement reculé sur fond d'une plus grande orthodoxie budgétaire.