Wall Street dans le rouge, sous l'effet du repli de la "tech"

par Stephen Culp et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, sous l'effet du repli du secteur des semi-conducteurs et, dans son sillage, du secteur technologique tout entier, faisant oublier des données économiques plutôt rassurantes aux Etats-Unis et le début solide de la saison des résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,20%, ou 105,32 points, à 52.553,32 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 38,63 points, soit 0,51%, à 7.533,77 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 387,28 points (1,47%) à 25.881,95 points.

Des données publiées dans la journée montrent que les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en juin, comme attendu, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé.

Mais, confirmant une tendance à Wall Street, les mouvements du secteur des semi-conducteurs ont été le principal catalyseur du marché, pesant jeudi sur les trois grands indices new-yorkais - particulièrement sur le Nasdaq.

"Si vous regardez le reste du marché, ça va", a commenté Paul Nolte, conseiller et stratégiste chez Murphy & Sylvest, à Elmhurst dans l'Illinois, à propos du "poids des semi-conducteurs". "Il y a trois ou quatre ans, c'était 8%, et maintenant c'est plus de 20%", a-t-il dit.

Alors même que le géant TSMC a publié un bénéfice trimestriel ayant bondi de 77%, le secteur des semi-conducteurs s'est replié, illustration des attentes extrêmement élevées des investisseurs à l'égard de ce moteur de croissance pour Wall Street cette année.

Le secteur des technologies .SPLRCT a enregistré l'une des principales baisses du jour, de 1,8%, parmi les secteurs majeurs du S&P-500, plombé par un éventail de fabriquants de carte mémoire dont SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O .

Pour le Dow Jones, une partie des pertes a été effacée grâce au secteur des soins de santé .SPXHC , en hausse de 2,2% après que UnitedHealth Group UNH.N a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et relevé son objectif annuel. UnitedHealth a fini en hausse de 1,2%.

A noter, également, United Airlines UAL.O a cédé 1,8% alors que la flambée des prix du pétrole pèse sur ses perspectives.

GE Aerospace GE.N a chuté de 4,1% en dépit de prévisions annuelles revues à la hausse.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)