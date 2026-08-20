Wall Street dans le rouge, obligations et consommation pèsent

par Sinéad Carew et Avinash P

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi alors que la hausse des rendements obligataires a endigué l'appétit pour le risque, d'autant que les résultats décevants de Walmart ont préoccupé les investisseurs à propos de la consommation et que les prix élevés du pétrole laissaient craindre un regain de l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,32%, ou 703,84 points, à 52.759,21 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 66,82 points, soit 0,87%, à 7.641,16 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 263,92 points (1,00%) à 26.067,17 points.

Walmart WMT.O a chuté de 9,2% après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, la hausse des prix du carburant ayant incité les consommateurs à surveiller leurs dépenses. Dans son sillage, d'autres détaillants comme Costco COST.O et Dollar Tree DLTR.O ont reculé.

La hausse des prix du pétrole vient ajouter aux craintes des investisseurs sur la santé de la consommation aux Etats-Unis, relève Mona Mahajan, stratégiste en chef chez Edward Jones, alors qu'ils sont déjà préoccupés par des ventes au détail et des données sur l'emploi plus faibles qu'attendu en juillet.

"Il y a des interrogations à propos de la résilience des consommateurs au regard des prix élevés de l'essence et des pressions inflationnistes", a-t-elle dit.

Si la baisse des rendements obligataires, après que le département américain au Trésor a dit doubler le montant de son programme de rachat de titres à long-terme, avait permis mercredi à Wall Street d'enregistrer des gains, la tendance s'est de nouveau inversée lors de la séance du jour.

Les bons à 30 ans US30YT=RR et à 10 ans US10YT=RR ont basculé à la hausse, un "revirement très soudain" ayant alimenté les "vents contraires" pour les marchés, selon Mona Mahajan.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, la consommation

.SPLRCD a cédé 1,8% et pesé lourdement sur l'indice.

En revanche, l'énergie .SPNY a progressé pour une cinquième séance consécutive grâce à la hausse des prix du pétrole. Ce secteur a été le seul, avec l'immobilier .SPLRCR , à finir en hausse.

A noter, également, Amazon AMZN.O a terminé dans le rouge. Royal Caribbean Group RCL.N et Carnival Corp CCL.N , sensibles à la hausse des prix du carburent, ont aussi décliné.

Moderna MRNA.O a cédé 23,5%, voyant s'effacer des gains impressionnants enregistrés la veille (+177%).

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)