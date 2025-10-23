 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 211,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street dans le rouge avec un regain des tensions géopolitiques
information fournie par AOF 23/10/2025 à 07:49

(AOF) - Les indices américains ont terminé en repli, pénalisés par un regain de tensions entre Pékin et Washington. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid en indiquant que la rencontre prévue la semaine prochaine avec son homologue chinois pourrait être une réussite, mais qu’elle pourrait également ne pas avoir lieu. En outre, le président des Etats-Unis a annulé un rendez-vous programmé avec Vladimir Poutine en raison d’un manque d’avancées diplomatiques. Dans ces conditions, le Dow Jones a cédé 0,71%, à 46 590 points, let le Nasdaq Composite s’est affaissé de 0,93%, à 22 740 points.

Netflix a dévissé de 10,07%, à 1116,37 dollars, à la bourse new-yorkaise sur fond de perspectives floues. Le géant américain du streaming a également dévoilé un bénéfice inférieur aux attentes pour le troisième trimestre. Sur la période allant de juillet à septembre, le bénéfice net de la firme californienne s'est établi à 2,5 milliards de dollars, loin des 3 milliards attendus, pour un bénéfice dilué de 5,87 dollars par action, contre un consensus de 6,97 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 1 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, à 422,80 millions d'unités, après une progression de 3,5 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes anticipaient une progression de 2,2 millions de barils. Les stocks d'essence ont reculé de 2,1 millions de barils, alors que le marché anticipait un repli de 0,95 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Anthropic serait en pourparlers avec Google, en vue de conclure un accord visant à fournir à l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle une puissance de calcul supplémentaire évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, affirme Bloomberg.

AT&T

AT&T a déclaré au troisième trimestre un bpa ajusté de 54 cents, en ligne avec les attentes, pour un chiffre d'affaires de 30,7 milliards de dollars, légèrement inférieur au consensus. Le flux de trésorerie disponible s'élève à 4,9 milliards de dollars, contre 4,65 milliards attendus. L'opérateur basé à Dallas a, par ailleurs, engrangé 405 000 nouveaux clients mobile sur les trois mois clos fin septembre, là où le consensus visait 338 500. La firme texane a également recruté 288 000 clients internet fibre, soit davantage qu'anticipé par le marché.

Moody's

Moody's a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action au troisième a augmenté de 22%, à 3,92 dollars en un an. Il a dépassé le consensus Zacks s'élevant à 3,70 dollars. Parallèlement, sur la même période, le chiffre d'affaires a progressé de 11 %, à 2 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 1,96 milliard de dollars.

Hilton

Au troisième trimestre, sur une base de change neutre, le RevPAR (le revenu par chambre disponible) du groupe hôtelier a diminué de 1,1%, alors qu’il était attendu stable ou en légère baisse. Le bénéfice net s’est élevé à 421 millions de dollars, alors que le groupe l’attendait entre 453 et 467 millions de dollars. Partant, le bénéfice dilué par action a également manqué la cible qui se situait entre 1,89 et 1,95 dollar, en s’installant à seulement 1,78 dollar.

Texas Instruments

Texas Instruments est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir dévoilé des résultats et des perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net se stabiliser à 1,36 milliard de dollars, soit 1,48 dollar par action. Ce dernier est inférieur de 1 cent au consensus. Les revenus ont pourtant progressé de 14%, à 4,74 milliards de dollars, un niveau supérieur aux attentes de Wall Street : 4,65 milliards.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège du groupe français de services de restauration et de gestion des installations Sodexo
    Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et 2% en 2026, après +3,3% en 2025
    information fournie par Reuters 23.10.2025 08:10 

    Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2% en 2026, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper une marge d'exploitation 2026 légèrement inférieure ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.10.2025 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2 a contribué au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Thales: Iris2 dope les commandes et sauve des emplois dans le spatial
    information fournie par AFP 23.10.2025 08:01 

    Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2 a contribué au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales , jusqu’ici porté surtout par la défense, assurant l'arrêt des suppressions de postes dans la branche spatiale. D’un ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (d) et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 22 octobre 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )
    Excédés par Poutine, les Etats-Unis et l'UE sanctionnent le pétrole russe
    information fournie par AFP 23.10.2025 08:00 

    Donald Trump a laissé éclater son exaspération mercredi envers Vladimir Poutine et annoncé des sanctions qualifiées "d'énormes" contre le secteur pétrolier russe, dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine. En parallèle, l'Union européenne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank