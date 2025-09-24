 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 846,08
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street dans le rouge après le discours de Powell
24/09/2025 à 07:57

(AOF) - Après la prudence jusqu’à la mi-séance, les indices américains ont finalement terminé la séance dans le rouge. Ils ont été affectés par les propos du président de la Réserve fédérale. Jerome Powell a indiqué que la Fed allait devoir trouver un équilibre entre l’inflation et le ralentissement du marché de l’emploi. Il n’a pas fermé la porte à de nouvelles baisses des taux mais il n’a pas donné d’indice sur le moment et l’ampleur. Le Dow Jones a reculé de 0,19 %, à 46 292,78 points, le Nasdaq Composite a cédé 0,95 %, à 22 573,47 points et le S&P 500 a perdu 0,55 %, à 6 656,92 points.

Nvidia (-2,82% à 178,43 dollars) et OpenAI, ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour nouer un " partenariat stratégique historique ". Celui-ci vise à " déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour construire l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI ". En repli ce jour, le titre de Nvidia avait progressé la veille de près de 4%, après cette annonce de grande ampleur. Pour soutenir ce déploiement, y compris les capacités des centres de données et d'alimentation électrique, Nvidia a l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, selon des données préliminaires du mois de septembre, l’indice PMI manufacturier a reculé plus que prévu. Il s’est installé à 52 points, alors qu’un repli de 53 à 52,2 points était anticipé. Le même indicateur pour le secteur des services a également révélé une baisse supérieure aux attentes avec un passage de 54,5 à 53,9 points, là où les analystes tablaient sur 54 points.

Les valeurs à suivre

Boeing

La compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan Airways a signé la plus importante commande de son histoire avec Boeing : achat de 14 avions 787-9 Dreamliners, avec une option pour huit appareils supplémentaires. Cet accord permet à la compagnie aérienne de moderniser sa flotte de gros-porteurs Boeing tout en soutenant près de 35000 emplois aux États-Unis. Premier exploitant de 787 en Asie centrale, Uzbekistan Airways exploite sa flotte d'avions 787-8 pour relier les marchés d'Europe, d'Asie et des États-Unis, y compris un vol direct vers New York.

Kenvue

Kenvue (+1,59 %, à 17,24 dollars) s'est offert un rebond au lendemain d'une chute de 7,47%. Hier, l'action Kenvue avait trébuché après des déclarations de Donald Trump qui a déconseillé aux femmes enceintes de prendre du Tylenol (paracétamol), un produit du laboratoire américain. Le président des États-Unis a même évoqué un lien entre la prise de ce médicament et le risque accru d'autisme chez l'enfant à naître.

Moderna

Moderna a dévoilé des données préliminaires d'immunogénicité positives pour la formule 2025-2026 de mNexspike, son vaccin contre la Covid-19, qui cible le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2. Les données cliniques d'un essai de phase 4 en cours ont révélé, en moyenne, une multiplication par plus de 16 des anticorps neutralisants dirigés contre le variant LP.8.1 chez les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19, ainsi que chez tous les adultes de 65 ans et plus.

