La flottille pour Gaza se dit ciblée par une nouvelle attaque en mer

Des militants et défenseurs des droits humains à bord d'un navire quittent le port de Bizerte, au nord de la Tunisie, le 14 septembre 2025, pour rejoindre les derniers bateaux participant à la flottille internationale en route pour Gaza ( AFP / MOHAMED FLISS )

Les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé avoir été visés dans la nuit de mardi à mercredi par de "multiples drones", explosions à la clé, au large de la Grèce.

Les navires de la flottille veulent rejoindre Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire et "briser le blocus israélien", après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Elle a déjà dit avoir été visée par des drones au large de Tunis le 9 septembre.

Une nouvelle attaque s'est produite dans la nuit de mardi à mercredi alors que la flottille naviguait au sud-ouest de la Crête, ont annoncé ses responsables.

"De multiples drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateaux", a écrit la Global Sumud Flotilla dans un communiqué.

"Nous sommes actuellement témoins directs de ces opérations psychologiques, mais nous ne nous laisserons pas intimider", a-t-elle ajouté.

La militante allemande des droits humains Yasemin Acar (au centre) s'adresse aux médias au port de Sidi Bou Saïd, près de Tunis, le 9 septembre 2025 ( AFP / YASSINE MAHJOUB )

Selon la militante allemande des droits humains Yasemin Acar, cinq bateaux ont été attaqués et "15 à 16 drones" ont été dénombrés.

Une vidéo postée sur la page officielle de la flottille montre une explosion dont il est dit qu'elle a été filmée depuis un des bateaux de la flottille, "Spectre", à 01H43 mercredi (22H43 GMT mardi).

"Nous n'avons pas d'armes. Nous ne représentons une menace pour personne", a déclaré Yasemin Acar dans une vidéo postée sur Instagram, soulignant que la flottille ne transporte "que de l'aide humanitaire".

La flottille n'a pas fait état de victimes ou de dégâts.

- 51 bateaux -

Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, elle avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones alors qu'elle était à l'ancre devant Tunis.

Composée de 51 bateaux, la flottille revendique la participation de militants pro-palestiniens de 45 pays, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.

Le navire "Family" (d), qui fait partie de la Flottille internationale pour Gaza, au mouillage au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis, le 9 septembre 2025 ( AFP / FETHI BELAID )

Israël a affirmé lundi qu'il ne lui permettrait pas d'atteindre Gaza en proie à la guerre, lui proposant d'accoster à Ashkelon, plus au nord de ce territoire.

Israël avait déjà bloqué deux flottilles qui avaient tenté d'atteindre Gaza par la mer, en juin et juillet.

L'ONU a déclaré en août l'état de famine dans le territoire palestinien ravagé par la guerre et soumis à un strict blocus par Israël depuis près de deux ans, en riposte à l'attaque menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023.

La semaine dernière, les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant l'accès humanitaire à Gaza ainsi qu'un cessez-le-feu.

Le 16 septembre, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé Israël de commettre un "génocide" à Gaza.

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, la guerre y a coûté la vie à au moins 65.344 Palestiniens, en majorité des civils, en près de deux ans.

L'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël par le Hamas a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon des données officielles.

Sur les 251 personnes enlevées le 7-Octobre, 47 sont toujours retenues dans la bande de Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne.