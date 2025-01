Wall Street: dans l'attente des chiffres de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin, prolongeant son rebond de vendredi même si la tendance pourrait demeurer prudente dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi, qui paraîtra vendredi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 1%, annonçant un début de semaine dans le vert.



Après la pause de fin d'année, la trêve des confiseurs est bel et bien finie à New York, où les chiffres mensuels de l'emploi vont occuper le devant de la scène au cours de la semaine à venir.



Le rapport sur l'emploi - qui donnera une petite idée de la situation de l'économie - pourrait inciter la Réserve fédérale à ralentir le rythme de ses prochaines baisses de taux.



'Après un refroidissement l'été dernier et des perturbations temporaires en octobre (ouragans, grèves chez Boeing), le marché du travail paraît dans l'ensemble assez solide', commentent les équipes d'Oddo BHF.



Selon les économistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 155.000 emplois en décembre contre 227.000 créations de postes en novembre, avec un taux de chômage stable à 4,2%.



Les traders tablent actuellement sur une probabilité de plus de 90% d'un 'statu quo' de la Fed à l'issue de sa réunion des 28 et 29 janvier.



En plus des données sur l'emploi, cette nouvelle semaine - écourtée pour cause de journée d'hommage au président Jimmy Carter demain - sera également marquée par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



La Fed publiera mercredi les 'minutes' de sa réunion des 18 et 19 janvier, qui s'était soldée par une réduction de 25 points de base de ses taux d'intérêt.



La banque centrale américaine avait alors évoqué l'entrée dans une 'nouvelle phase' de la politique de la banque centrale, caractérisée par un rythme de baisses des taux moins rapide qu'auparavant



L'évolution de Wall Street pourrait évidemment être influencée par les questions commerciales, alors qu'un article publiée ce matin par le Washington Post rapporte que Donald Trump renoncerait à son projet de droits de douane universels prohibitifs pour ne cibler que les 'importations cruciales'.



Les rendements remontent dans un contexte de prudence avant le rapport mensuel sur l'emploi américain, ce qui fait remonter le papier à dix ans au-delà de 4,61%.



Le baril reste orienté à la hausse, les marchés redoutant un tarissement de l'offre de pétrole, ce qui permet au brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de gagner 0,3% à plus de 74,2 dollars.





