Wall Street connaît des fluctuations après la hausse des taux d'intérêt décidée par la Fed pour lutter contre l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les cours en milieu d'après-midi)

* Indices: le Dow Jones recule de 0,20%, le S&P 500 progresse de 0,28%, le Nasdaq de 0,66%

* La Réserve fédérale américaine relève son taux directeur, comme prévu

* La conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh, est en cours

* Les ventes au détail du mois d'août ont dépassé les prévisions

* Le brut américain recule de plus de 3%

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a connu des fluctuations brutales mercredi après que la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur pour la première fois depuis plus de trois ans afin de lutter contre une inflation obstinément élevée, résultant de la flambée des prix du pétrole brut pendant la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Dans son communiqué d'accompagnement , la Fed a indiqué que sa décision avait été prise à l'unanimité et que de nouvelles hausses de taux étaient probables dans un avenir proche afin de provoquer une baisse plus rapide de l'inflation.

“Comme largement anticipé, la Fed a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois depuis plus de trois ans”, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. “Après les propos bellicistes tenus il y a quelques semaines à Jackson Hole par (le président de la Fed Kevin) Warsh, il s’est en quelque sorte mis lui-même un peu dos au mur.”

“Le fait que la décision ait été prise à l’unanimité est quelque peu surprenant”, a ajouté Detrick. “En même temps, cela montre clairement que la Fed est déterminée à lutter contre la montée de l’inflation que nous observons actuellement.”

Les investisseurs vont analyser les propos de Warsh lors de la conférence de presse qui se tient actuellement, à la recherche de détails sur les raisons qui ont motivé la décision prise aujourd’hui par la banque centrale et d’indices sur l’évolution future des taux d’intérêt.

Plus tôt dans la séance, les chiffres solides des ventes au détail ont suggéré que les consommateurs continuaient de dépenser malgré une baisse du pouvoir d’achat due à la hausse des prix, notamment à la pompe.

Le conflit au Moyen-Orient s’est intensifié alors que des avions de combat saoudiens bombardaient le Yémen , tandis que les combattants houthis soutenus par l’Iran lançaient des drones et des missiles sur des villes saoudiennes, signe de l’extension de l’influence iranienne dans ce conflit qui ne cesse de s’amplifier.

Malgré tout, les cours du pétrole CLc1 ont reculé après que des informations indiquant que l’Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ont apaisé les inquiétudes concernant l’ampleur des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient. Le brut a progressé de plus de 20% au cours des deux dernières semaines et demie.

Les trois principaux indices boursiers américains gagnaient du terrain avant cette annonce, grâce à un rebond du secteur des semi-conducteurs .SOX , qui a donné l’avantage au Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 101,92 points, soit 0,20%, à 51.991,19, le S&P 500 .SPX a gagné 21,09 points, soit 0,28%, à 7.606,82 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 170,49 points, soit 0,66%, à 26.152,06.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs technologiques .SPLRCT ont mené la hausse, tandis que le secteur de l'énergie .SPNY , pénalisé par la baisse des cours du brut CLc1 , a enregistré la plus forte baisse en pourcentage, à 2,2%.

Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont reculé respectivement de 2,3% et 3,0%, tandis que Devon Energy DVN.N et ConocoPhillips COP.N ont perdu plus de 4% chacune.

Le secteur technologique a été soutenu par les actions des semi-conducteurs .SOX , qui ont progressé de 1,1% lors de leur premier rebond significatif depuis un appel conjoint lancé par des dirigeants du secteur de l’IA , appelant à un ralentissement du rythme des avancées technologiques et à une coordination en matière de sécurité à l’échelle de l’industrie.

L'action Robinhood HOOD.O a chuté de 5,3% après que le Sénat américain n'a pas réussi à faire avancer une législation de grande envergure sur les cryptomonnaies, ce qui constitue un coup dur pour les entreprises du secteur des actifs numériques. Par ailleurs, le ministère américain de la Justice a inculpé mardi deux anciens ingénieurs de Robinhood pour délit d'initié et utilisation abusive d'informations confidentielles.

Le titre Intel INTC.O a bondi de 5,2% après la publication d’un rapport indiquant que la société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS était en pourparlers avec Intel concernant la fabrication de puces mémoire aux États-Unis. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont progressé de 0,6%.

IBM IBM.N a reculé de 3,5% après que la société a annoncé qu’Anderon , sa division spécialisée dans les puces, avait signé un accord de financement avec le gouvernement américain.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,42 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 64 nouveaux plus hauts et 243 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.556 titres ont progressé et 2.105 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,21 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 9 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 45 nouveaux plus hauts et 201 nouveaux plus bas.