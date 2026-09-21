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Wall Street clôture en hausse, nouveau record du Nasdaq
information fournie par AFP 21/09/2026 à 22:52
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Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé sur de nouveaux sommets lundi, soutenue par la chute des prix du pétrole avec les espoirs d'une reprise du dialogue entre Washington et Téhéran, et par un regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'IA.

L'indice Nasdaq - qui rassemble les titres technologiques - a décroché un nouveau record en clôture, à 27.122,09 points (+2,26%). L'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 1,49% et le Dow Jones a gagné 0,71%.

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