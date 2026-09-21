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Wall Street clôture en hausse, nouveau record du Nasdaq
information fournie par AFP 21/09/2026 à 22:57
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Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé sur de nouveaux sommets lundi, soutenue par la chute des prix du pétrole avec les espoirs d'une reprise du dialogue entre Washington et Téhéran, et par un regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'IA.

L'indice Nasdaq - qui rassemble les titres technologiques - a décroché un nouveau record en clôture, à 27.122,09 points (+2,26%). L'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 1,49% et le Dow Jones a gagné 0,71%.

"La baisse des cours du pétrole et celle des rendements obligataires soutiennent le marché aujourd'hui", résume auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste chez CFRA.

Le baril de Brent - référence internationale - a perdu plus de 3% lundi, repassant même en séance sous le seuil symbolique des 100 dollars.

Les marchés misent sur de nouvelles discussions diplomatiques sur la guerre au Moyen-Orient, avec notamment l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine à New York, pour accélérer le retour à la normale dans les chaînes d'approvisionnement.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs déclaré dimanche qu'il serait probablement ouvert à l'idée de rencontrer le dirigeant iranien, Massoud Pezeshkian, à l'occasion de cette grande messe annuelle.

Comme à leur habitude, les taux obligataires ont suivi le mouvement baissier de l'or noir: le rendement des emprunts de l'État américain à dix ans évoluait autour de 4,95% vers 20H15 GMT contre 5% à la clôture vendredi.

En parallèle, "les fortes hausses enregistrées par les capitalisations géantes et les titres technologiques ont propulsé les principaux indices à la hausse", soulignent les analystes de Briefing.com.

Meta (Facebook, Instagram) s'est envolé de 11,43% à 741,24 dollars, enregistrant sa meilleure séance depuis le 9 avril 2025.

Et le groupe de puces électroniques AMD (+9,95% à 615,52 dollars) a fait son entrée dans le cercle restreint des entreprises à la valorisation boursière supérieure à 1.000 milliards de dollars.

D'autres grands noms des semi-conducteurs ont profité de l'engouement, à l'image d'Intel (+12,14%), de Micron (+2,77%) ou de la première capitalisation mondiale Nvidia (+2,30%).

Pour Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers, "les discussions encourageantes entre Washington et Pékin" concernant notamment l'intelligence artificielle "renforcent l'appétit pour le risque, en particulier pour ces valeurs technologiques."

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a décrit dimanche comme "très réussie" une réunion avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

Leur rencontre était organisée à quelques jours d'un sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping à Washington, censé dissiper les tensions entre les deux puissances.

Sam Stovall ne s'attend toutefois pas à de grandes percées diplomatiques, seulement de potentielles "promesses" commerciales.

Côté entreprises, Warner Bros Discovery (WBD) a été propulsé de 10,79% à 30,80 dollars après que Paramount Skydance (-2,94% à 9,91 dollars) s'est entendu avec plusieurs Etats américains pour mettre fin à la procédure contestant le rachat de WBD.

L'accord amiable, qui doit encore être approuvé, ouvre la voie à une union majeure dans la télévision et le cinéma.

Les géants pétroliers ont pâti du repli des cours du brut, à l'instar d'ExxonMobil (-3,14%), de Chevron (-2,73%) ou de ConocoPhillips (-3,22%).

Novo, le nouveau nom du laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk, a chuté de 7,93% à 39,81 dollars après avoir partagé des objectifs à long terme qui ont peiné à convaincre les investisseurs.

Nasdaq

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
618,6900 USD NASDAQ +0,52%
CHEVRON
203,940 USD NYSE +0,08%
CONOCOPHILLIPS
126,920 USD NYSE -0,52%
INTEL
122,1750 USD NASDAQ +0,32%
INTERACTIVE BR RG-A
90,6800 USD NASDAQ -2,71%
META PLATFORMS
748,2300 USD NASDAQ +0,94%
MICRON TECHNOLOGY
1 074,5400 USD NASDAQ +2,93%
NVIDIA
228,2400 USD NASDAQ +0,38%
S&P GLOBAL
402,995 USD NYSE -0,36%
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