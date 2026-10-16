Wall Street clôture en forte baisse, sous le poids des inquiétudes liées au commerce de l'IA et à la hausse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Les valeurs des fabricants de puces et des entreprises d'infrastructure d'IA reculent alors que les inquiétudes liées à l'endettement persistent

* Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis juin

* Tesla recule après avoir dévoilé sa voiture de sport électrique

* S&P 500: -1,09 %, Nasdaq: -2,15 %, Dow: -0,34 %

par Noel Randewich

Wall Street a clôturé en forte baisse vendredi, CoreWeave, Broadcom et d’autres valeurs technologiques liées à l’IA subissant une nouvelle pression, tandis que la flambée des cours du pétrole a effrayé les investisseurs à l’approche du week-end.

Le Nasdaq a prolongé ses pertes entamées plus tôt dans la semaine, plombé par les craintes que les entreprises d’infrastructure d’IA, lourdement endettées, ne parviennent pas à dégager des bénéfices à temps pour rembourser leurs dettes, d’autant plus que les coûts d’emprunt devraient augmenter.

CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, a chuté de 12 %, portant sa perte sur les cinq dernières séances à environ 25 %. Les obligations de cet opérateur de centres de données ont également fait l'objet d'une forte vente cette semaine, faisant grimper les rendements au-dessus de 15 %.

Broadcom AVGO.O a reculé de 4,5 %, et l'indice PHLX des puces électroniques .SOX a chuté de 3,8 %, enregistrant ainsi sa huitième journée consécutive de baisse, sa plus longue série de pertes depuis 2008.

Vendredi, les investisseurs ont également observé les cours du pétrole bondir de plus de 3 % en raison des inquiétudes liées à l’approvisionnement au Moyen-Orient.

“Il règne une certaine crainte sur le marché”, a déclaré Rob Haworth, stratège en investissement senior chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. “Les prix élevés du pétrole, en particulier, ont tendance à peser sur le ratio cours/bénéfice des actions; je pense donc que les investisseurs préfèrent faire preuve de prudence à l’approche du week-end plutôt que de prendre davantage de risques.”

Venant s’ajouter aux inquiétudes concernant le financement de l’IA, certains investisseurs actuels et potentiels d’Anthropic envisagent une valorisation plus basse pour la société lors de sa prochaine introduction en bourse, a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier.

Le S&P 500 a reculé de 1,09 % pour clôturer la séance à 7.659,44 points.

Le Nasdaq a reculé de 2,15 % à 26.140,03 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,34 % à 52.002,41 points.

Témoignant d'une rotation des valeurs technologiques vers d'autres secteurs du marché boursier, six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui de l'énergie .SPNY , en hausse de 2,47 %, suivi par celui des services aux collectivités .SPLRCU , en hausse de 1,4 %.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement important, avec 18,6 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 17,7 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.

Sur la semaine, le S&P 500 a reculé de près de 1,95 % et le Nasdaq a chuté de 4,48 %, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis juin. Le Dow Jones a quant à lui progressé de 0,67 % sur la semaine.

La saison des résultats du troisième trimestre passe à la vitesse supérieure la semaine prochaine avec les publications de Tesla TSLA.O , Meta Platforms META.O et Procter & Gamble

PG.N . Selon les données de LSEG, les analystes tablent en moyenne sur une hausse des bénéfices trimestriels de plus de 30 %, tirée par les méga-capitalisations liées à l’IA.

Si le S&P 500 affiche toujours une hausse d’environ 12 % en 2026, la majeure partie de ce gain provient des valeurs technologiques liées à l’IA, tandis que la valeur médiane des composantes de l’indice n’a progressé que d’environ 6 % depuis le début de l’année. Environ 185 titres du S&P 500 ont perdu du terrain en 2026.

Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production publiés cette semaine, plus élevés que prévu, ont montré que les pressions sur les prix s’étendaient au-delà des matières premières énergétiques.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s’est dit optimiste quant à la vigueur de l’économie américaine et s’est montré surpris de la façon dont les économies mondiales ont su “tenir le coup” face à un choc énergétique persistant et à un resserrement de la politique monétaire visant à lutter contre l’inflation.

Les marchés s’attendent de plus en plus à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci. Barclays prévoit désormais des hausses de 25 points de base en décembre et en janvier.

Tesla TSLA.O a chuté de 3,1 % après que le constructeur de véhicules électriques a dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX.

Netflix NFLX.O a nommé jeudi Peter Rice, ancien cadre de Disney , au poste de directeur des contenus. Son titre a reculé de 2,8 %.

Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , le nombre de titres en baisse a à peu près égalé celui des titres en hausse...

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 353 nouveaux plus bas.