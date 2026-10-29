Wall Street clôture en baisse, minée par la glissade d'Alphabet

Un opérateur à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, plombée par les résultats jugés décevants d'Alphabet (Google), qui ravivent les craintes autour de la rentabilité de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a perdu 1,38 %, l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,30 % et le Dow Jones a reculé de 0,25 %.

"De toute évidence, le mois a été particulièrement éprouvant pour les investisseurs misant sur l'IA", commente auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, analyste d'Edward Jones.

Dernier épisode en date: la dégringolade d'Alphabet (maison mère de Google) jeudi, au lendemain de performances financières en deçà des attentes pour le troisième trimestre.

Pénalisé notamment par un ralentissement de la publicité, le groupe a plongé de 12,64 % à 283,82 dollars, soit près de 480 milliards de dollars de capitalisation boursière partis en fumée en l'espace d'une séance.

Compte tenu de son poids au sein des indices, la chute d'Alphabet a "pesé sur le sentiment des investisseurs à l'égard des valeurs technologiques, en particulier celles les plus exposées à l'univers de l'IA", expliquent les analystes de Briefing.com.

La semaine passée, Meta (Facebook, Instagram) avait déjà secoué le secteur en ravivant les craintes des investisseurs quant au coût grandissant des dépenses dans cette technologie.

Sur le seul troisième trimestre, Alphabet a réalisé pour 51 milliards de dollars d'investissements, en grande partie fléchés vers ses centres de données, soit plus que les 45 milliards des trois mois précédents.

"Les investisseurs remettent en cause le modèle économique" autour de cette technologie, estime M. Kourkafas. "Ils veulent des preuves tangibles que tous ces investissements finiront par se traduire par une amélioration des bénéfices."

Les géants des semi-conducteurs - indispensables pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'IA - ont reculé jeudi, à l'image de Nvidia (-0,80 %), AMD (-2,08 %) et Broadcom (-1,94 %).

Microsoft (-0,16 % à 530,14 dollars) s'en est, lui, nettement mieux tiré, surpassant le consensus d'analystes établi par FactSet.

Son activité d'informatique à distance (cloud) a vu son chiffre d'affaires croître de 30% sur un an.

Certains opérateurs ont néanmoins tiqué sur le montant des investissements réalisés au troisième trimestre, sensiblement inférieurs aux chiffres estimés par les analystes.

"L'argent ne quitte pas le marché des actions", insiste toutefois M. Kourkafas. "Il se déplace simplement d'un secteur à l'autre."

Ainsi, les opérateurs ont bien réagi à d'autres résultats financiers, hors du secteur technologique.

Le croisiériste Norwegian a été recherché (+13,33 %) après le relèvement de ses prévisions annuelles, à la faveur d'une progression de ses coûts moindre qu'attendu et d'une demande toujours soutenue.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly a gagné 6,57 %, grâce à des résultats très supérieurs aux attentes du marché. Il a pu compter sur le dynamisme des ventes de ses traitements anti-obésité et anti-diabétique Mounjaro et Zepbound.

Son concurrent Merck a progressé de 3,85 %, ses comptes du troisième trimestre, marqués par la croissance des traitements oncologiques Keytruda et du vaccin contre le papillomavirus Gardasil, ayant séduit Wall Street.

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