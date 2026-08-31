Wall Street clôture en baisse alors que les cours du pétrole s'envolent ; les indices enregistrent des hausses mensuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones 0,70%, S&P 500 0,33%, Nasdaq 0,12%

* La position belliciste de Warsh met l'accent sur la décision de septembre

* Le prix du pétrole brut bondit alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent une nouvelle série de frappes aériennes

* Nvidia et les fabricants de puces en hausse

par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actionsaméricaines ont reculé lundi, Wall Street tournant la page sur un mois marqué par la volatilité ,alors que la flambée des cours du pétrole liée au conflit a ravivé les craintes d’inflation et accru la probabilité d’un resserrement de la politique monétaire.

La flambée des cours du pétrole a freiné l'appétit pour le risque des investisseurs et fait grimper les rendements des bons du Trésor américain de référence , les investisseurs ayant digéré le ton belliciste adopté vendredi par le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh , lors de son discours au symposium de Jackson Hole.

Malgré cette vague de ventesgénéralisée , les trois principaux indices boursiers américains ont tous affiché des gains mensuels . Le Nasdaq a enregistré la plus forte hausse en pourcentage pour le mois d’août, le secteur de l’intelligence artificielle (IA) restant dynamique malgré sa récente faiblesse. L’indice Dow Jones, qui regroupe les valeurs vedettes, a enregistré sa cinquième hausse mensuelle consécutive.

“Nous avons entendu Kevin Warsh la semaine dernière, et les probabilités penchent désormais en faveur d’une hausse des taux en septembre”, a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. “Ajoutez à cela la poursuite des hostilités au Moyen-Orient.”

“Et la semaine précédant la Fête du Travail, beaucoup de gens sont absents du bureau, ce qui peut donner lieu à des événements imprévisibles”, a ajouté Tuz. “Il n’y avait aucune raison de venir travailler aujourd’hui en pensant que c’était le moment idéal pour acheter des actions.”

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que Téhéran cherchait toujours une solution négociée à la guerre , après plusieurs jours de nouveaux échanges de frappes aériennes et d’hostilités croissantes suite à la mise en œuvre par le président américain Donald Trump de sanctions économiques coûteuses.

L'impasse prolongée et la fermeture du détroit d'Ormuz qui en découle alimentent les craintes que la pression à la hausse sur les prix de l'énergie ne se transforme en une inflation systémique plus généralisée, susceptible de contraindre la Fed à relever ses taux d'intérêt dès le mois prochain.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent actuellement une probabilité de plus de 65% que la banque centrale procède à une hausse des taux de 25 points de base à l’issue de la réunion de politique monétaire de septembre.

“Les investisseurs reviennent également sur certaines des déclarations faites par Kevin Warsh à Jackson Hole et sur ce que cela pourrait signifier pour les taux d’intérêt et pour l’inflation”, a déclaré Paul Nolte, conseiller senior en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l’Illinois. “S’ils ne relèvent pas les taux en septembre, je pense que les marchés réagiront de manière spectaculaire, car ils se préparent depuis un certain temps déjà à une hausse des taux.”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 374,09 points, soit 0,70%, pour s'établir à 53.185,90, le S&P 500

.SPX a perdu 25,62 points, soit 0,33%, à 7.686,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 31,53 points, soit 0,12%, à 26.370,89.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, portées par la flambée des cours du brut CLc1

LCOc1 . Le secteur des services publics .SPLRCU a quant à lui sous-performé à la suite d’un amendement apporté à un projet de loi au Sénat californien, qui n’a guère contribué à résoudre la question de la responsabilité civile des opérateurs de réseau en cas d’incendies de forêt.

Dans le secteur de l’énergie, Halliburton HAL.N et Valero Energy VLO.N ont tous deux progressé de 1,9%. Dans le secteur des services publics, le titre californien PG&E PCG.N a plongé de 20,1%, enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de six ans.

Parmi les autres titres en vue, l’action GameStop GME.N a progressé de 2,9% après que la société a annoncé qu’elle verserait environ 27% d’un échange de dette de 1,4 milliard de dollars annoncé précédemment en utilisant ses liquidités disponibles plutôt qu’en émettant de nouvelles actions, évitant ainsi une dilution supplémentaire du capital.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,95 pour 1. On a enregistré 112 nouveaux plus-hauts et 234 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.859 actions ont progressé et 2.931 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,58 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 5 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux plus-hauts et 146 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s’est élevé à 15,65 milliards d’actions, contre une moyenne de 15,58 milliards pour l’ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.