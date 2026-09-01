Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 7,40% en rythme annuel, selon les données communiquées mardi par la Plateforme automobile (PFA).

* AIR LIQUIDE AIRP.PA - L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans le spécialiste des gaz industriels et l'exhorte à améliorer ses marges, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

* SWISS LIFE SLHN.S doit publier ses résultats avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44P1DT

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)