* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 7,40% en rythme annuel, selon les données communiquées mardi par la Plateforme automobile (PFA).
* AIR LIQUIDE AIRP.PA - L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans le spécialiste des gaz industriels et l'exhorte à améliorer ses marges, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.
* SWISS LIFE SLHN.S doit publier ses résultats avant la cloche.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44P1DT
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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