Boeing et le syndicat des ingénieurs reprendront les négociations contractuelles le 8 septembre, selon le syndicat

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(Ajout d'un commentaire de Boeing au paragraphe 5)

Les négociateurs de Boeing

BA.N et du syndicat représentant les ingénieurs et les techniciens de l'État de Washington et d'autres États reprendront les négociations contractuelles le 8 septembre, a annoncé lundi le syndicat.

Les négociations avaient pris fin après que les membres de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) eurent rejeté à une écrasante majorité, le 21 août, l'offre de contrat de quatre ans proposée par Boeing.

Les deux parties se sont rencontrées lundi pour discuter de la reprise des négociations.

Les membres de la SPEEA ont indiqué, dans un sondage interne, que leur priorité absolue était d’obtenir de Boeing des augmentations salariales générales plus importantes dans la prochaine offre.

“Nous sommes impatients de prendre en compte les commentaires de la SPEEA et de parvenir à une solution qui convienne à nos salariés et qui permette à notre entreprise et à notre équipe de rester compétitives pour les années à venir”, a déclaré un porte-parole de Boeing.