Wall Street clôture en baisse alors que les cours du pétrole bondissent ; les indices enregistrent des hausses mensuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La position intransigeante de Warsh met la décision de septembre sous les feux de l'actualité

* Le prix du pétrole brut bondit alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent une nouvelle série de frappes aériennes

* Nvidia et les fabricants de puces en hausse

(Dernières informations à la clôture des marchés)

par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont reculé lundi, Wall Street tournant la page sur un mois marqué par la volatilité ,alors que la flambée des cours du pétrole liée au conflit a ravivé les craintes d’inflation et accru la probabilité d’un resserrement de la politique monétaire.

La flambée des cours du pétrole a freiné l’appétit pour le risque des investisseurs et fait grimper les rendements des bons du Trésor américain de référence , les investisseurs assimilant le ton belliciste adopté vendredi par le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh , lors de son discours au symposium de Jackson Hole.

Si une vague de ventes a entraîné tous les trois principaux indices boursiers américains à la baisse, ceux-ci ont tous affiché des gains mensuels . Le Nasdaq a enregistré la plus forte hausse en pourcentage pour le mois d’août, le secteur de l’intelligence artificielle (IA) restant dynamique malgré une récente faiblesse. L’indice Dow Jones des valeurs vedettes a quant à lui enregistré sa cinquième hausse mensuelle consécutive.

« Nous avons entendu Kevin Warsh la semaine dernière, et les chances penchent désormais en faveur d’une hausse des taux en septembre », a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. « Ajoutez à cela la poursuite des hostilités au Moyen-Orient.

« Et la semaine précédant la Fête du Travail, peu de gens sont au bureau, ce qui peut donner lieu à des événements inattendus », a ajouté Peter Tuz. « Il n’y avait aucune raison de venir travailler aujourd’hui en pensant que c’était le moment idéal pour acheter des actions. »

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que Téhéran cherchait toujours une solution négociée à la guerre , après plusieurs jours de nouveaux échanges de frappes aériennes et d’hostilités croissantes à la suite de la mise en œuvre par le président américain Donald Trump de sanctions économiques coûteuses.

L'impasse prolongée et la fermeture du détroit d'Ormuz qui en découle alimentent les craintes que la pression à la hausse sur les prix de l'énergie ne se transforme en une inflation systémique plus généralisée, susceptible de contraindre la Fed à relever ses taux d'intérêt dès le mois prochain.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent actuellement une probabilité de plus de 65 % que la banque centrale procède à une hausse des taux de 25 points de base à l'issue de sa réunion de politique monétaire de septembre.

« Les investisseurs reviennent également sur certaines des remarques formulées par Kevin Warsh à Jackson Hole et sur ce que cela pourrait signifier pour les taux d’intérêt et pour l’inflation », a déclaré Paul Nolte, conseiller en gestion de patrimoine senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l’Illinois. «S’ils ne relèvent pas les taux en septembre, je pense que les marchés réagiront de manière spectaculaire, car ils se préparent depuis un certain temps déjà à une hausse des taux. »

Selon les données préliminaires, l'indice S&P 500 .SPX a perdu 27,39 points, soit 0,36 %, pour clôturer à 7 684,37 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 41,51 points, soit 0,16 %, à 26 360,91. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 380,22 points, soit 0,71 %, à 53 179,77.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY ont affiché de solides hausses, soutenues par la flambée des cours du brut CLc1 LCOc1 . Le secteur des services publics .SPLRCU a pris du retard à la suite d’un amendement apporté à un projet de loi au Sénat californien, qui n’a guère contribué à résoudre la question de la responsabilité des opérateurs de réseau face aux incendies de forêt.

Dans le secteur de l’énergie, Halliburton HAL.N et Valero Energy VLO.N ont progressé. Dans le secteur des services publics, la société californienne PG&E PCG.N a subi sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de six ans.

Parmi les autres titres en vue, l’action GameStop GME.N a progressé après que la société a annoncé qu’elle verserait environ 27 % d’un échange de dette de 1,4 milliard de dollars annoncé précédemment, en utilisant ses liquidités plutôt qu’en émettant de nouvelles actions, évitant ainsi une dilution supplémentaire du capital.