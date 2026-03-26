Wall Street chute, l'incertitude concernant la désescalade au Moyen-Orient pesant sur le sentiment

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,45%, S&P 500 0,77%, Nasdaq 1,05%

* Meta Platforms et Alphabet chutent après le verdict du jury américain

* L'OCDE avertit que la guerre en Iran compromet l'amélioration de la croissance mondiale

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage en ligne avec les estimations

(Mise à jour avec les prix de l'après-midi) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi après les gains de la session précédente, les signaux contradictoires des États-Unis et de l'Iran sur les perspectives d'une désescalade au Moyen-Orient ayant maintenu les investisseurs sur le qui-vive.

Une proposition américaine visant à mettre fin à près de quatre semaines de combats est "unilatérale et injuste", a déclaré jeudi un haut responsable iranien à Reuters, tout en soulignant que la diplomatie n'avait pas pris fin malgré l'absence actuelle d'un plan réaliste pour des pourparlers de paix.

"Il y a beaucoup de confusion sur ce qui se passe réellement. L'administration négocie-t-elle avec l'Iran ou y a-t-il une confusion à ce sujet? C'est pourquoi on assiste à ce va-et-vient", a déclaré Hank Smith, directeur et responsable de la stratégie d'investissement chez Haverford Trust.

"Mais le marché a très bien résisté, en partie parce qu'il y a une crainte de manquer un rebond lorsque la guerre prendra fin."

À 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 202,81 points, soit 0,45%, à 46 221,54, le S&P 500 .SPX a perdu 50,27 points, soit 0,77%, à 6 540,93 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 229,53 points, soit 1,05%, à 21 700,29.

Les jurés des deux premiers procès d'une vague croissante de poursuites judiciaires visant les entreprises de médias sociaux pour des dommages causés aux enfants ont jugé Meta META.O et Google d'Alphabet GOOGL.O responsables, faisant chuter leurs actions de 6,3 % et 2,1 % respectivement, à leurs plus bas niveaux plurimensuels .

Ils ont fait chuter l'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL de 2,4 %.

Les valeurs technologiques sont celles qui ont le plus pesé sur l'indice S&P 500 .SPLRCT , en baisse de 1,2%. Les fabricants de puces mémoire ont continué de baisser, avec Micron Technology MU.O , SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O perdant entre 4 et 7%. L'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a perdu près de 2,7%, après trois séances de hausse.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a détourné l'économie mondiale d'une trajectoire de croissance plus forte, a averti l'OCDE jeudi, la fermeture du détroit d'Ormuz menaçant de faire grimper l'inflation en flèche.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 4% sur la journée, faisant du secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY le plus gros gain en pourcentage de l'indice de référence .

Les banques centrales ont été mises dans une situation difficile en ce qui concerne les taux d'intérêt,car les acteurs du marché monétaire ne prévoient plus d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. Selon l'outil FedWatch du CME Group, deux baisses de taux étaient attendues avant l'éclatement du conflit iranien.

Des données ont montré que les nouvelles demandes d'allocations de chômage américaines ont légèrement augmenté la semaine dernière, suggérant un marché du travail stable et permettant à la Fed de maintenir ses taux tout en surveillant l'impact de la guerre en Iran.

Les commentaires des responsables de la Fed, Lisa Cook, Stephen Miran, Michael Barr et Philip Jefferson, sont attendus tout au long de la journée.

Parmi les mouvements individuels, les actions d'Olaplex

OLPX.O ont bondi de 51% après que l'Allemand Henkel HNKG.DE a accepté d'acheter la marque de soins capillaires dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars.

Les actions des sociétés aurifères cotées aux États-Unis ont reculé, le prix des lingots ayant baissé de plus de 1 %. Sibanye Stillwater SBSW.N a perdu 1,7% et Harmony Gold HMY.N a perdu 1,9%.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,74 contre 1 sur le NYSE et de 1,44 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 39 nouveaux sommets et 103 nouveaux creux.