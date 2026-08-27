Wall Street cherche sa voie, l'effet Nvidia freiné par les tensions sur les taux

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande direction jeudi dans un contexte de prudence face à la remontée des rendements obligataires, qui prend le pas sur les solides résultats trimestriels publiés hier soir par Nvidia.

Un peu plus d'une trentaine de minutes avant le début des échanges, les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture contrastée, celui sur le Dow Jones cédant 0,1% tandis que le contrat à terme sur le S&P 500 s'octroie près de 0,4%.

Le Nasdaq est pour sa part indiqué en hausse de 0,9% alors que les valeurs technologiques devraient repartir à la hausse, encouragées par la solide publication de Nvidia, qui a fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé et dévoilé des prévisions encourageantes.

La demande pour l'IA est toujours là

Le fabricant de puces dédiées à l'IA a notamment déclaré anticiper une croissance de plus de 70% de son chiffre d'affaires sur son prochain exercice 2027/2028, là où les analystes attendaient plutôt une hausse de l'ordre de 45%.

"Ces chiffres reflètent cependant des prévisions encore bridées par ses limites en matière d'approvisionnement", soulignent les équipes de Jefferies.

"La demande est en réalité bien supérieure, avec des projections de la part des clients qui laissent plutôt entrevoir un doublement de l'activité", poursuit le broker, qui rappelle que le groupe californien prévoit de rester contraint par les capacités de production au moins jusqu'à la fin de l'exercice 2027/2028.

Les rendements brident la tendance

Les variations s'annoncent toutefois encore limitées, dans la foulée de la tendance des derniers jours, alors que les rendements continuent d'évoluer à des niveaux élevés, signe que les interrogations sur l'inflation restent bien présentes.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans reprend sa remontée et prend 2,5 points de base à 4,6640% après s'être enfoncé en direction des 4,62% hier.

Le redressement des rendements des Treasuries s'est accentué en réaction aux statistiques publiées dans le courant de la matinée.

Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient diminué plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, une évolution suggérant que le marché du travail demeure robuste, ce qui pourrait conduire la Fed à durcir sa politique monétaire.

Initiatives limitées en attendant Jackson Hole

Une certaine prudence est également de mise avant le symposium de Jackson Hole, durant lequel Kevin Warsh le président de la Réserve fédérale, s'exprimera demain sur l'état de l'économie américaine.

Les investisseurs suivront de près les commentaires du grand argentier américain, alors que l'économie des Etats-Unis commence à envoyer des signaux contradictoires, les derniers indicateurs faisant craindre un ralentissement du marché du travail susceptible de peser sur la consommation, principale locomotive de l'activité.

Avec le renchérissement du pétrole, la Fed pourrait néanmoins être tentée de relever ses taux afin de ramener l'inflation sous contrôle, à moins que les tensions sur l'obligataire n'agissent de facto comme un élément restrictif pour la croissance.

Sur le marché de l'énergie, les cours de l'or noir se raffermissent après avoir aligné quatre séances de forte baisse. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,2% au-delà de 82,4 dollars.

Les investisseurs cherchent toujours à déterminer si les initiatives visant à mettre fin à la guerre contre l'Iran et à rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz sont véritablement susceptibles de porter leurs fruits.