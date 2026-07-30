Wall Street bondit alors que Microsoft enregistre sa plus forte hausse depuis 2008

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations sur les cours de l'après-midi)

* Microsoft s'envole après avoir annoncé des prévisions de ventes optimistes et une croissance du cloud

* Meta recule après une chute de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre

* Les traders révisent à la baisse leurs anticipations de hausse des taux en septembre

* S&P 500 +1,45 %, Nasdaq +2,53 %, Dow +1,02 %

par Noel Randewich

Wall Street a rebondi jeudi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'envolant et Microsoft en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 18 ans, après que le géant technologique a publié des prévisions exceptionnelles qui ont apaisé les craintes concernant des dépenses massives dans les infrastructures d'IA.

Microsoft MSFT.O a bondi de 17 %, augmentant sa capitalisation boursière de près de 500 milliards de dollars, après que l’entreprise technologique a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel et de croissance du cloud supérieures aux attentes. Elle a également fait état de dépenses d’investissement inférieures aux estimations et a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à générer des liquidités tout au long de son exercice 2027 qui vient de débuter.

Cette année, les investisseurs ont été effrayés par les dépenses massives consacrées à l’IA par les grandes entreprises technologiques. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étant également sous pression alors que les investisseurs remettaient en question leurs valorisations élevées.

Meta Platforms META.O a chuté de 9 % après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une baisse de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre , ce qui témoigne des tensions financières liées à son coûteux déploiement de l’IA. «Ce sont de véritables valeurs de combat. Les investisseurs n’arrivent pas à se décider: le retour sur investissement de ces dépenses d’investissement massives en vaudra-t-il la peine ou non? », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management.

« Microsoft a publié ses résultats hier, et peut-être que l’entreprise va pouvoir passer du camp des titres “contestés” à celui des valeurs “gagnantes et fiables dans le domaine de l’IA” », a ajouté M. Ellerbroek.

L’indice PHLX des puces électroniques .SOX a bondi de près de 8 %, Micron Technology s’envolant de 18 %, Sandisk SNDK.O grimpant de 24 % et Advanced Micro Devices AMD.O progressant de 14 %.

Amazon AMZN.O a progressé de 4 % et Apple AAPL.O a reculé de 2 %, les deux entreprises devant publier leurs résultats après la clôture du marché.

L'action Amazon a sous-performé le marché dans son ensemble cette année en raison des inquiétudes liées à ses dépenses importantes dans l'IA. Apple AAPL.O , qui n'a pas investi massivement dans l'IA, a récemment dépassé Nvidia NVDA.O pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière de 4 900 milliards de dollars.

Le S&P 500 a bondi de 1,45 % à 7 421,97 points. Le Nasdaq a gagné 2,53 % à 25 060,99 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,02 % à 52 122,78 points.

Mercredi, les actions américaines ont clôturé en forte baisse après que la Réserve fédérale a laissé les taux d' s inchangés, les messages contradictoires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, ayant semé la confusion chez les traders quant à l'évolution des coûts d'emprunt.

Les marchés obligataires sont restés sur le qui-vive, le rendement de l' US30YT=RR de l'obligation du Trésor à 30 ans ayant bondi à son plus haut niveau depuis 19 ans. Selon l’ CME FedWatch, les opérateurs n’anticipent désormais plus qu’une probabilité de 59 % de hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre , contre 82 % il y a une semaine.

La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre, alors que le déficit commercial s’est creusé. L’économie a progressé à un rythme de 1 , 5 %, soit un taux inférieur aux estimations de 2,1 %, selon les données publiées. Une autre source d’informations a également révélé que l’inflation américaine avait ralenti en juin.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 2,3 %, le fabricant de puces ayant prévu un bénéfice au quatrième trimestre inférieur aux estimations et annoncé que le chiffre d’affaires lié aux produits Apple baisserait plus rapidement que prévu. Fair Isaac FICO.N a chuté de 16 %. Bien que le géant de la notation de crédit ait revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices et de chiffre d’affaires, celles-ci sont restées inférieures aux estimations des analystes.

Starbucks SBUX.O a progressé de 2,3 % après que la plus grande chaîne de cafés au monde a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels. Même si Microsoft a tiré l’indice S&P 500 vers le haut, les titres en baisse ont été deux fois plus nombreux que ceux en hausse dans l’indice de référence .AD.SPX .

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 58 nouveaux plus hauts et 126 nouveaux plus bas.