Amazon dépasse les attentes dans le cloud grâce à la demande en intelligence artificielle

Amazon a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son activité de cloud computing, portée par la forte demande en intelligence artificielle. Les performances d'AWS renforcent l'idée que les investissements massifs du groupe dans les infrastructures commencent à porter leurs fruits.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services (AWS) a progressé de 37%, à 42,2 milliards de dollars, contre une hausse de 31,21% attendue par les analystes. Après cette publication, l'action Amazon gagne environ 9% dans les échanges après la clôture de Wall Street. Le groupe a toutefois indiqué que son flux de trésorerie disponible sur douze mois était devenu négatif de 7,6 milliards de dollars, contre un excédent de 18,2 milliards un an plus tôt, sous l'effet des investissements dans les infrastructures.

Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des performances de Microsoft et de Google Cloud, qui ont également dépassé les attentes grâce à la forte demande des entreprises pour les services d'intelligence artificielle. Amazon estime que ces dépenses restent nécessaires pour répondre à une demande qui excède toujours les capacités disponibles. AWS a notamment renforcé sa position cette année grâce à plusieurs partenariats avec OpenAI, Anthropic, Meta, Pinterest et Snowflake, tandis que le rythme annualisé de ses revenus liés à l'IA dépasse désormais 15 milliards de dollars.

En parallèle, Amazon poursuit le développement de son activité de commerce en ligne avec l'extension de ses services de livraison rapide et de sa couverture des zones rurales aux Etats-Unis. Le groupe a également bénéficié de son opération promotionnelle Prime Day, organisée du 23 au 26 juin, qui a soutenu les ventes de produits électroniques, d'électroménager et de biens de consommation courante. Selon Adobe Analytics, les dépenses des consommateurs à cette occasion ont dépassé 26,4 milliards de dollars.