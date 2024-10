Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: au zénith comme à la parade information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 07:26









(CercleFinance.com) - Comme un scénario cousu de fil blanc, la semaine et le mois boursier s'achèvent au zénith historique... un scénario des plus classiques pour une séance des '3 sorcières' venant conclure une sixième semaine de hausse consécutive, et un troisième mois de hausse d'affilée (le onzième sur une série de 12).



Le double record de clôture du S&P500 (+0,4% à 5.864) et du Dow Jones (+0,1% à 43.275) n'a été acquis qu'au cours des six dernières minutes (emballement des échanges et grosse pression à l'achat), mais là encore, c'est 'du classique'.



Le Nasdaq (+0,6% à 18.489) a été littéralement tracté par la locomotive Netflix avec +11% (soit +57% en 10 mois) et une capitalisation record de 328Mds$ (+118Mds$ depuis le 1er janvier). Et record absolu de clôture égalé pour Nvidia (+0,8%) avec 3.385Mds de 'capi' contre 3.572 pour Apple (+1,4% à 235$, nouveau record de clôture également).



Faute de 'stats' venant étayer la hausse, on peut mentionner une timide embellie des marchés obligataires... mais insuffisante pour que la semaine s'avère positive pour les T-Bonds. Le '10 ans' se détend de -1,2 point de base vers 4,085%, le '30 ans' stagne vers 4,393% et ressort inchangé sur la semaine.



Coté chiffres, le Département du Commerce a dévoilé un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en septembre, à 1.354.000 en rythme annualisé, après un rebond de 7,8% en août (revu à la baisse après +9,6% en estimation initiale).



Les permis de construire -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont pour leur part diminué de 2,9% à 1.428.000 le mois dernier, tandis que les achèvements de logements ont chuté de 5,7% à 1.680.000 (la météo a peut-être perturbé les chantiers dans le Sud).



A noter que, suite à la remontée des taux longs vers 4,35/4,40% depuis 10 jours, les dépôts de demande de crédit hypothécaire ont chuté de -17% depuis le début du mois aux Etats-Unis, pire score depuis avril 2020.





