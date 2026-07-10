Wall Street attendue calme malgré les tensions au Moyen-Orient

Les futures sur le S&P 500 (stable) et le Nasdaq 100 (-0,4%) préfigurent une entame plutôt calme pour cette dernière séance de la semaine à Wall Street, malgré une nouvelle salve de frappes américaines menée la nuit dernière sur le territoire iranien, qui vient confirmer que le cessez-le-feu au Moyen-Orient n'est plus qu'un souvenir.

À la clôture jeudi, le Dow Jones a gagné 0,27% à 52 487, le S&P 500 a pris 0,81% à 7 544 et le Nasdaq 100 s'est adjugé 1,62% à 29 727, soutenus en particulier par le dynamisme des valeurs des semiconducteurs après des annonces de Micron Technology.

"Les investisseurs semblent avoir choisi de retenir le meilleur des scénarios, reléguant au second plan les nombreux risques qui pèsent pourtant sur l'économie mondiale", constate plus largement Philippe Tranchet, directeur adjoint des investissements de Mandarine Gestion.

"Les marchés actions évoluent aujourd'hui sur des niveaux de valorisation qui laissent penser que la croissance restera solide, que les bénéfices continueront de progresser, que les conflits seront contenus et que l'environnement économique demeurera prévisible. Une lecture pour le moins optimiste", souligne le gérant.

La guerre de retour au Moyen-Orient

Les marchés semblent avoir acté le fait que le conflit au Moyen-Orient a repris, de nouvelles frappes ayant eu lieu cette nuit, sans inquiéter outre mesure les investisseurs, comme l'illustre un baril de WTI relativement stable ( 0,5% vers 72,2 USD).

"Les États-Unis et l'Iran ont souvent échangé des attaques depuis le début de la semaine, frappant plusieurs parties du territoire iranien, ainsi que des bases militaires américaines dans la région, après l'attaque iranienne contre les navires commerciaux tentant de traverser les eaux omanaises", rappelle pourtant Samer Hasn.

Selon cet analyste de marché chez XS.com, nous pourrions toutefois assister à un "scénario gris", à savoir la poursuite d'un état sans guerre et sans paix, avec des jours de négociations et de discussions, et d'autres jours d'escarmouches.

"Dans ce scénario, nous pourrions assister à des fluctuations continues des prix du pétrole, les approvisionnements de la région restant loin d'une reprise complète, maintenant les stocks mondiaux de brut à un bas niveau pendant une longue période et, par conséquent, des prix relativement élevés", prévient-il.

Dans l'actualité des valeurs à Wall Street...

Dans l'actualité des valeurs à Wall Street, Delta Air Lines a dévoilé un BPA non-GAAP en recul de 26% à 1,56 USD au titre de son trimestre de juin 2026, dépassant néanmoins légèrement un consensus qui était de 1,53 USD, ainsi qu'une marge d'exploitation de 8,8%, contre 13,3% un an auparavant.

Meta a été accusé vendredi par les régulateurs européens de violer les règles de l'UE sur les contenus en ligne en raison de la conception "addictive" de ses réseaux sociaux, ce qui pourrait le conduire à écoper d'une amende pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial.

Le géant pharmaceutique américain Eli Lilly a indiqué qu'il présentera 16 publications scientifiques lors de la conférence internationale de l'Alzheimer's Association (AAIC), à Londres, confirmant son offensive sur le marché des traitements de la maladie.