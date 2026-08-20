Wall Street atteint son plus bas niveau depuis deux semaines, sous l'effet de la hausse des rendements obligataires et des résultats de Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,86%, S&P 500 -0,44%, Nasdaq -0,92%

* Walmart s'effondre après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes en termes de ventes à périmètre constant

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies bondissent après que Trump a appelé le Congrès à adopter un projet de loi

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices boursiers américains ont oscillé jeudi près de leurs plus bas niveaux depuis deux semaines, les rendements des bons du Trésor en hausse ayant freiné l’appétit pour le risque, tandis que les résultats trimestriels décevants de Walmart, figure de proue du secteur de la grande distribution, ont déçu les investisseurs.

Walmart WMT.O a perdu 9,2% après avoir manqué les attentes de Wall Street concernant ses ventes comparables trimestrielles , les consommateurs ayant réduit leurs dépenses face à la hausse des prix de l'essence. Cela a pesé sur l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS , le secteur le plus touché, qui a reculé de 1,5%.

Les enseignes concurrentes ont suivi la tendance baissière après la publication des résultats de Walmart, Albertsons

ACI.N et Costco COST.O reculant respectivement de 1,3% et 1,4%.

« Le sentiment des investisseurs a vacillé après que la société (Walmart) a maintenu ses prévisions prudentes au dernier trimestre, et la légère révision à la hausse des perspectives pourrait ne pas suffire à restaurer la confiance », a déclaré Sky Canaves, analyste principal chez Emarketer.

Par ailleurs, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu’il pourrait à nouveau augmenter le volume d’obligations d’État que le gouvernement rachètera.

Bien que les rendements des bons du Trésor américain aient brièvement baissé, ils s'échangeaient toujours à la hausse ce jour-là, le rendement à 30 ans US30YT=RR progressant de 3,5 points de base à 5,244%. Le rendement de référence des obligations à 10 ans US10YT=RR a également augmenté pour s'établir en fin de séance à 4,700%.

Shiraz Ahmed, fondateur et directeur général de Sartorial Wealth, a déclaré que la réaction modérée des marchés boursiers reflétait les inquiétudes croissantes des investisseurs quant à un éventuel recul des marchés après leur récente remontée record.

Les inquiétudes liées à la hausse des cours du pétrole, résultant du conflit avec l'Iran, ainsi que l'augmentation de la dette publique ont poussé le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR à son plus haut niveau depuis près de deux décennies cette semaine, avant que les premières mesures de soutien annoncées pour les obligations à longue durée ne provoquent un recul brutalmercredi.

À 12h15 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 458,35 points, soit 0,86%, à 53.004,70, le S&P 500 .SPX a perdu 34,23 points, soit 0,44%, à 7.673,75, et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 243,56 points, soit 0,92%, à 26.087,53.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD a été le principal frein à l’indice de référence, pénalisé par les baisses d’Amazon AMZN.O et de Tesla TSLA.O .

Dans le même temps,les cours du pétrole LCOc1 ont progressé de 2,1%, prolongeant ainsi leur hausse pour la cinquième séance consécutive en raison de l'enlisement des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient. L'indice des valeurs énergétiques du S&P 500 .SPNY a gagné 1,4% et a été le secteur le plus performant du S&P 500.

Par ailleurs, les données ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a reculé la semaine dernière , ce qui suggère que le marché du travail reste stable.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine , publié mercredi,a révélé queles inquiétudes liées à l'inflation s'intensifiaient au sein de la banque centrale, « plusieurs » décideurs politiques se montrant prêts à relever les taux d'intérêt.

Entre autres, les entreprises liées aux cryptomonnaies ont connu une forte hausse le lendemain de l’appel lancé par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu’il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies . Strategy MSTR.O , qui détient d’importants stocks de bitcoins, a gagné 7% et l’opérateur de plateforme d’échange Coinbase Global COIN.O a progressé de 6,2%.

La société de biotechnologie Moderna MRNA.O a chuté de près de 20% au lendemain d'une hausse de près de 177%.

Deere DE.N a progressé de 9% après que le plus grand fabricant mondial de matériel agricole a revu à la hausse ses prévisions de résultat net pour l'ensemble de l'année .

Coty COTY.N a chuté de 7,4% après que le propriétaire de CoverGirl a annoncé des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours inférieures aux attentes et s'est abstenu de communiquer ses perspectives annuelles, tandis qu'Advance Auto Parts AAP.N a perdu 25,2% après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel en baisse.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,65 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux plus-hauts et 77 nouveaux plus-bas.