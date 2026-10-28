Wall Street affiche globalement une hausse alors que la Fed maintient son taux directeur inchangé

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

Les valeurs de Wall Street ont pour la plupart progressé mercredi après que la Réserve fédérale américaine a laissé son taux directeur inchangé, comme largement anticipé, reportant ainsi la probabilité d'une hausse des taux à sa prochaine réunion de politique monétaire en décembre.

Dans son communiqué d'accompagnement , la Fed a revu à la hausse son évaluation de l'économie tout en reconnaissant que l'inflation “reste élevée”. Lors de la conférence de presse qui a suivi la publication, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que la banque centrale avait clairement exprimé sa volonté et sa disposition à agir.

“La Fed n'a pas créé de surprise”, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. “Tout le monde s'attendait à ce qu'elle maintienne ses taux inchangés, il n'y a donc pas eu de grande surprise.”

“La pression portera probablement sur une nouvelle hausse des taux en décembre, car l'inflation reste potentiellement un sujet de préoccupation”, a ajouté M. Detrick.

Parmi les trois principaux indices boursiers américains, qui affichaient une évolution modérée et sans direction claire avant l'annonce de la Fed, le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé, tandis que le Nasdaq a légèrement reculé.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent désormais une probabilité de 87,4% d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre, contre 78,3% mardi.

Les prévisions de hausse des taux pourraient être influencées par les données attendues jeudi, notamment le rapport du département du Commerce sur les dépenses de consommation des ménages, qui comprend l'indicateur d'inflation privilégié par la banque centrale, ainsi qu'une estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre.

La saison des résultats du troisième trimestre bat son plein, 200 entreprises de l'indice S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 84% ont dépassé les estimations consensuelles, selon les dernières données de LSEG.

Les analystes estiment la croissance globale des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre à 31,8% en glissement annuel, contre 30,6% au 1er octobre, selon LSEG.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a bondi de 4,7% après que son concurrent sud-coréen SK Hynix a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont gagné 12,7%.

Robinhood HOOD.O a reculé de 3,9% après que le fléchissement des cryptomonnaies a fait chuter le bénéfice de la plateforme de trading au troisième trimestre en dessous des attentes des analystes.

Vertiv VRT.N a bondi de 16,8% après que l'entreprise d'infrastructures numériques a dépassé les attentes trimestrielles et relevé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Boston Scientific BSX.N a perdu 2,9% après que le fabricant de dispositifs médicaux a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

Deux sociétés du groupe des “Magnificent Seven”, ces méga-capitalisations liées à l'IA, Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , devraient publier leurs résultats après la clôture de la Bourse.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 49,78 points, soit 0,10%, à 52.427,35, le S&P 500 .SPX a gagné 4,22 points, soit 0,05%, à 7.726,82 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 33,64 points, soit 0,13%, à 26.444,17.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, ce sont les valeurs énergétiques .SPNY qui ont le plus progressé, tandis que les titres immobiliers .SPLRCR ont affiché les plus faibles performances.

Les cours du brut américain CLc1 ont grimpé après que les Houthis, soutenus par l'Iran, ont attaqué une raffinerie en Arabie saoudite , ce qui a renforcé les craintes concernant l'approvisionnement. Depuis le début de la guerre avec l'Iran, les cours du pétrole ont grimpé à plus de 100 dollars le baril, entraînant une hausse des coûts dans d'autres secteurs de l'économie et alimentant l'inflation.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,51 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 82 nouveaux plus hauts et 168 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.284 titres ont progressé et 2.384 ont reculé, les titres en baisse étant 1,04 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 67 nouveaux plus-hauts et 171 nouveaux plus-bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))