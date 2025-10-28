 Aller au contenu principal
Wall Street : 3ème triplé de records, 3ème 'gap' haussier pour le Nasdaq
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 22:03

Wall Street boucle sa 4ème séance de hausse d'affilée mais aussi et surtout son troisième triplé de records historiques 'intraday/clôture' pour le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq.
Cette séance restera également dans les mémoires comme celle où 2 titans de la cote ont passé -simultanément- la barre des 4.000Mds$ de capitalisation : Microsoft (+2%) s'établit à 4.030Mds$, Apple avec +0,1% (mais +4% en 4 séances) accroche également en séance les 4.000Mds$.
Microsoft bondit suite à la finalisation de son nouvel accord de partenariat avec OpenAI, l'inventeur de ChatGPT et à sa montée au capital à hauteur de 27%.

Mais que dire de Nvidia qui explose de +5% et passe pour la 1ère fois la barre des 200$ (à 201,05$), pour une capitalisation de 4.700Mds$ (le PIB du Japon est de 4.360Mds$) qui représente ce soir très exactement 2 fois le PIB du Canada.

Les 'triplés' s'enchainent donc avec le Dow Jones qui avance de 0,34% à 47.705 (47.943 au plus haut), le S&P 500 +0,23 % à 6891 (et 6.911 au plus haut) tandis que le Nasdaq-100 s'envole de +0,75% à 26.010 (et 26.087 au plus haut) avec cette particularité remarquable que les 3 derniers records se caractérisent par un enchaînement sans précédent de 3 'gaps' haussiers consécutifs.
Une succession de 3 'gaps' n'est déjà pas banale (cela n'arrive pas tous les ans sur le Nasdaq), mais pour une succession de 3 zéniths d'affilée, il faut remonter une ou deux décennies en arrière.

Les marchés US restent portés par l'enthousiasme entourant le développement de l'IA, une conjoncture économique US apparemment 'Goldilocks' (croissance soutenue, inflation contenue), l'imminence d'un accord commercial sino-américain... et parce que la Fed s'apprête à de nouveau abaisser ses taux demain (ce motif nous a été servi 100 fois depuis le 8 avril dernier) .

Par ailleurs, si l'inflation demeure ancrée 50% au-dessus de l'objectif de la FED, les économistes estiment que la statistique des prix à la consommation marque une meilleure maîtrise des prix propre à encourager l'institution à poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire.
D'après l'outil FedWatch du CME, les traders des futures de taux courts évaluent à 95% la probabilité que la Fed réduise encore son taux d'intervention au mois de décembre : les jeux semblent faits d'ici la fin de l'année... mais le cycle de baisse de taux se poursuivra t'il en 2026 ?

Sur le compartiment obligataire US, le rendement du '10 ans' recule de -1,5Pt vers 3,98%, le '30 ans' se détend de -2,6Pts vers 4,542%, le '2 ans' reste inchangé à 3,427%.

Un zone Euro, en l'absence d'indicateurs, le Bund allemand à dix ans reste figé vers 2,618%, ainsi que l'OAT de même échéance à 3,418%, de même les BTP italiens à 3,492% (-0,3Pt).

