Wall Street : 3e triplé de records, 3e gap haussier pour le Nasdaq
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 07:32
Cette séance restera également dans les mémoires comme celle où 2 titans de la cote ont passé -simultanément- la barre des 4000 MdsUSD de capitalisation : Microsoft (+2%) s'établit à 4030 MdsUSD, et Apple avec +0,1% (mais +4% en 4 séances) accroche également en séance les 4000 MdsUSD.
Microsoft bondit suite à la finalisation de son nouvel accord de partenariat avec OpenAI, l'inventeur de ChatGPT et à sa montée au capital à hauteur de 27%.
Mais que dire de Nvidia qui explose de +5% et passe pour la 1ère fois la barre des 200 USD, pour une capitalisation de 4700 MdsUSD (le PIB du Japon est de 4360 MdsUSD) qui représente ce soir très exactement 2 fois le PIB du Canada.
Les 'triplés' s'enchainent donc avec le Dow Jones qui avance de 0,34% à 47 706 (47 943 au plus haut), le S&P 500 qui prend 0,23% à près de 6891 (et 6911 au plus haut), tandis que le Nasdaq-100 s'envole de +0,74% à 26 012 (et 26 087 au plus haut) avec cette particularité remarquable que les 3 derniers records se caractérisent par un enchaînement sans précédent de 3 'gaps' haussiers consécutifs.
Une succession de 3 'gaps' n'est déjà pas banale (cela n'arrive pas tous les ans sur le Nasdaq), mais pour une succession de 3 zéniths d'affilée, il faut remonter une ou deux décennies en arrière.
Les marchés US restent portés par l'enthousiasme entourant le développement de l'IA, une conjoncture économique US apparemment 'Goldilocks' (croissance soutenue, inflation contenue), l'imminence d'un accord commercial sino-américain... et parce que la Fed s'apprête à abaisser de nouveau ses taux (ce motif nous a été servi 100 fois depuis le 8 avril dernier).
Par ailleurs, si l'inflation demeure ancrée 50% au-dessus de l'objectif de la Fed, les économistes estiment que la statistique des prix à la consommation marque une meilleure maîtrise des prix, propre à encourager l'institution à poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire.
D'après l'outil FedWatch du CME, les traders des futures de taux courts évaluent à 95% la probabilité que la Fed réduise encore son taux d'intervention au mois de décembre : les jeux semblent faits d'ici la fin de l'année... mais le cycle de baisse de taux se poursuivra-t-il en 2026 ?
Sur le compartiment obligataire US, le rendement du '10 ans' recule de -1,5 point de base vers 3,98%, le '30 ans' se détend de -2,6 points de base vers 4,542%, et le '2 ans' reste inchangé à 3,427%.
