Wall Street : 2ème semaine de consolidation, le Nasdaq 100 casse un support

L'indice S&P 500 a clôturé in extremis dans le vert ( 0,05% à 7 412, soit -0,6% hebdo), le Nasdaq 100 recule de -1,15%, enfonce le support court terme des 28 450 et perd -1,6% en hebdo (le SOXX décroche de -4,4% ce vendredi, mais gagne 1% en hebdo), le Dow Jones grapille 0,45% à 51 947 mais c'est également insuffisant pour finir la semaine en positif (il manqué seulement 0,38%), enfin, le Russell 2000 lâche -0,3% et un peu plus de 1% en hebdo.

Le "VIX" a fini quasi inchangé, aussi bien sur 24H que sur la semaine, à 18,6... mais on observe la formation d'un "U" qui pourrait se terminer par une résurgence du stress à un niveau beaucoup plus tendu, avant ou juste après le FOMC de la FED de mardi et mercredi.

L'un des "faits du jour", c'est la nette dégradation des rendements obligataires, alimentée par les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire à la rentrée (70% pour une hausse de taux mi-septembre, 33% mercredi prochain, contre 12% une semaine auparavant).

Le "30 ans" se tend de 1,3Pt à 5,1600%, le "10 ans" rajoute 2,35Pt vers 4,6800%, le "2 ans" se dégrade même de 3,5Pt vers 4,337% (après un pointe à 4,365% ce matin).

Les T-Bonds n'ont pas profité du recul des cours du pétrole (-2% pour le le "Brent" vers 90,4 USD) motivé par l'anticipation d'un "TACO" de Trump ce weekend après une série de menaces apocalyptiques à l'encontre de l'Iran jeudi... avant de faire machine arrière dimanche en annonçant une prétendue reprise des pourparlers avec Téhéran, qui dément toute tentation de renouer le dialogue avec Washington.

L'autre raison expliquant le maintient des taux à des sommets annuels ou pluriannuel se situe du côté "macro": les chiffres du jour concernant l'activité dans le secteur tertiaire restent toujours dynamique et le marché immobilier US demeure étonnamment résilient malgré des taux longs qui ont bondi de 30Pts depuis le 1er juillet.

Les ventes de logements neufs ont atteint 628 000 unités en rythme annualisé en juin, soit 3% de mieux que les 609 000 attendues par les économistes, après 618 000 en mai (les ventes ont été dopées par des promotions sur le prix des maisons pour contrebalancer la hausse du coût du crédit).

De surcroît, les permis de construire ont atteint 1,374 million en rythme annualisé en juin, légèrement au-dessus des attentes du marché (1,367 million), contre 1,410 million en mai.

L'autre "bonne surprise" provient du secteur des services : l'indice PMI des "services" (70% de l'économie US) progresse de 4%, à 53,6 points, contre 51,2 le mois précédent, dépassant largement le consensus de 51,3.

Le PMI composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, s'est lui aussi établi à 53,6 points, contre 51,9 en juin ( 3%), son plus haut niveau depuis huit mois, traduisant une accélération de l'activité du secteur privé.

L'activité manufacturière montre en revanche de légers signes d'essoufflement : l'indice PMI manufacturier préliminaire est ressorti à 53,8 points en juillet, contre 53,9 en juin, alors que le marché anticipait une hausse à 54,4 points (son niveau le plus faible en quatre mois).

Sur le front géopolitique, les tensions restent élevées. L'Iran a revendiqué des attaques de drones contre Bahreïn, la Jordanie et le Koweït, tandis que l'armée américaine a mené une treizième nuit consécutive de frappes contre des cibles militaires iraniennes.

Donald Trump a par ailleurs déclaré que les avoirs iraniens gelés aux Etats-Unis serviraient désormais à indemniser les dommages subis par les navires touchés dans le Golfe : une spoliation des avoirs iraniens qui risque d'irriter fortement Téhéran et de précipiter une fermeture du détroit de Bab El Mandeb par ses alliées Houthis, ce qui ferait basculer les économies occidentale dans un scénario autrement plus complexe et dommageable que la seule fermeture du détroit d'Ormuz.