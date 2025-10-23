Wall St termine en hausse sur fond de résultats mitigés et de confirmation de la rencontre Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,31%, S&P 500 0,58%, Nasdaq 0,89%

La Maison Blanche confirme la rencontre Trump-Xi dans le cadre du voyage en Asie de la semaine prochaine

IBM s'effondre à cause du ralentissement de l'informatique dématérialisée

Le brut bondit, les valeurs énergétiques augmentent après les sanctions américaines contre le pétrole russe

Les entreprises d'informatique quantique gagnent du terrain après l'annonce de négociations sur une participation du gouvernement américain

(Mises à jour avec les prix de clôture) par Stephen Culp

Wall Street a progressé jeudi, les investisseurs ayant examiné une série de résultats d'entreprises mitigés et des préoccupations géopolitiques changeantes.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse, le Nasdaq étant en tête grâce à la vigueur des valeurs technologiques. Cependant, le Russell 2000 .RUT , à faible capitalisation boursière, a été le plus performant. Les indices ont pris de l'élan après que la Maison Blanche a confirmé que le président américain Donald Trump rencontrera le président chinois Xi Jinping la semaine prochaine dans le cadre de son voyage en Asie.

Les tensions commerciales entre Washington et Pékin se sont intensifiées ces derniers jours, marquées par des mesures de rétorsion tit-for-tat annoncées par les deux parties. La confirmation que les deux dirigeants se rencontreront la semaine prochaine a semblé apaiser ces tensions. M. Trump a annoncé des sanctions contre les compagnies pétrolières russes , marquant ainsi un changement radical de politique en augmentant la pression sur Moscou en raison de sa guerre contre l'Ukraine , attisant les conflits géopolitiques et faisant bondir les prix mondiaux du pétrole.

"La confirmation Trump-Xi est clairement positive", a déclaré Zachary Hill, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord. "C'est un bon point de contrôle pour le sentiment, qui a beaucoup fluctué sur le commerce et qui joue évidemment un rôle aujourd'hui."

"En outre, les bénéfices ont été très solides en général", a ajouté M. Hill. "Et cela soutient le marché d'un point de vue fondamental."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 144,20 points, soit 0,31%, à 46 734,61, le S&P 500 .SPX a gagné 39,03 points, soit 0,58%, à 6 738,43 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 201,40 points, soit 0,89%, à 22 941,80.

La saison des rapports du troisième trimestre a battu son plein.

Les actions de Tesla TSLA.O ont rebondi, gagnant 2,3 % après avoir manqué ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre. Le fabricant de véhicules électriques a été le premier à faire partie du groupe des "Sept Magnifiques", un groupe de valeurs à forte capitalisation qui représente plus d'un tiers de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500.

IBM IBM.N a chuté de 0,9 % après avoir fait état d'un ralentissement dans son segment clé des logiciels en nuage, éclipsant son dépassement des prévisions de bénéfices. Jusqu'à présent, un peu plus d'un quart des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre. Parmi elles, 86 % ont dépassé les attentes du consensus, selon les données de LSEG.

Dans l'ensemble, les analystes prévoient actuellement une croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre de 9,9 % en glissement annuel, en hausse par rapport à leur estimation de croissance de 8,8 % au 1er octobre, selon LSEG.

Dans les autres résultats, l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N a plongé de 17,5 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

Honeywell HON.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande dans le secteur de l'aérospatiale, ce qui a fait grimper ses actions de 6,8 %.

Les actions d'American Airlines AAL.O ont progressé de 5,6 % après que le transporteur a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Southwest Airlines LUV.N a reculé de 6,3 % malgré la publication d'un bénéfice trimestriel surprise et d'un chiffre d'affaires record pour le trimestre en cours.

T-Mobile TMUS.O a reculé de 3,3 %, même si le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a dépassé les attentes des analystes.

Dow DOW.N a annoncé une perte trimestrielle moins importante que prévu, les réductions de coûts et l'augmentation des volumes ayant permis de compenser la faiblesse des prix des produits chimiques. Son action a bondi de 13,0 %.

Les entreprises d'informatique quantique ont bondi après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers avec plusieurs d'entre elles pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral.

IonQ IONQ.N , D-Wave Quantum QBTS.N , Quantum Computing

QUBT.O et Rigetti Computing RGTI.O ont gagné entre 7,1% et 13,8%. Les entreprises du secteur de l'énergie .SPNY , portées par la flambée des cours du brut dans le sillage des sanctions imposées par Trump au pétrole russe, ont bénéficié de la plus forte hausse en pourcentage parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, avec un gain de 1,3 %. Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont progressé respectivement de 1,1 % et 0,6 %. Leraffineur de pétrole indépendant Valero Energy

VLO.N , qui a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, a augmenté de 7,0 %.

Les troubles géopolitiques croissants ont profité aux actions des secteurs de l'aérospatiale et de la défense au cours de l'année écoulée. L'indice S&P 500 Aerospace and Defense

.SPCOMAED a progressé de 2,2 %. Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,05 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 259 nouveaux sommets et 55 nouveaux creux sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 3 009 titres ont progressé et 1 618 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,86 contre 1. L'indice S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas. Le volume sur les bourses américaines était de 19,07 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 20,62 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.