Wall St termine en hausse sur fond de résultats mitigés et de confirmation de la rencontre Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Maison Blanche confirme la rencontre Trump-Xi dans le cadre du voyage en Asie de la semaine prochaine

*

IBM s'effondre à cause du ralentissement de l'informatique dématérialisée

*

Le pétrole brut bondit, les valeurs énergétiques augmentent après les sanctions américaines contre le pétrole russe

*

Les entreprises d'informatique quantique gagnent du terrain après la publication d'informations sur des discussions concernant une prise de participation du gouvernement américain

(Mise à jour à la clôture du marché) par Stephen Culp

Wall Street a progressé jeudi, les investisseurs ayant examiné une série de résultats d'entreprises mitigés et des préoccupations géopolitiques changeantes.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse, le Nasdaq étant en tête grâce à la vigueur des valeurs technologiques. Cependant, le Russell 2000 .RUT , à faible capitalisation, a été le plus performant. Les indices ont pris de l'élan après que la Maison Blanche a confirmé que le président américain Donald Trump rencontrera le président chinois Xi Jinping la semaine prochaine dans le cadre de son voyage en Asie.

Les tensions commerciales entre Washington et Pékin se sont intensifiées ces derniers jours, marquées par des mesures de rétorsion tit-for-tat annoncées par les deux parties. La confirmation que les deux dirigeants se rencontreront la semaine prochaine a semblé apaiser ces tensions. Donald Trump a annoncé des sanctions contre les compagnies pétrolières russes , marquant ainsi un changement radical de politique en augmentant la pression sur Moscou en raison de la guerre contre l'Ukraine , attisant les conflits géopolitiques et faisant bondir les prix mondiaux du pétrole.

"La confirmation Trump-Xi est clairement positive", a déclaré Zachary Hill, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord. "C'est un bon point de contrôle pour le sentiment, qui a beaucoup fluctué sur le commerce et qui joue évidemment un rôle aujourd'hui."

"En outre, les bénéfices ont été très élevés en général", a ajouté Zachary Hill. "Cela soutient le marché d'un point de vue fondamental."

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 38,77 points, soit 0,58 %, pour terminer à 6 738,17 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 197,95 points, soit 0,87 %, pour atteindre 22 938,34. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 143,50 points, soit 0,31 %, à 46 733,91 points.

La saison des rapports du troisième trimestre a battu son plein.

Les actions de Tesla TSLA.O ont clôturé en hausse, récupérant les pertes subies après avoir manqué ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre. Le fabricant de véhicules électriques a été le premier des "Sept Magnifiques", un groupe de valeurs à forte capitalisation qui représentent plus d'un tiers de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500.

IBM IBM.N a chuté après avoir fait état d'un ralentissement dans son segment clé des logiciels en nuage, éclipsant ainsi ses résultats meilleurs que prévu.

Jusqu'à présent, un peu plus d'un quart des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre. Parmi elles, 86 % ont dépassé les attentes du consensus, selon les données de LSEG.

Dans l'ensemble, les analystes prévoient actuellement une croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre de 9,9 % en glissement annuel, en hausse par rapport à leur estimation de croissance de 8,8 % au 1er octobre, selon LSEG.

Dans les autres résultats, l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N a plongé après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

Honeywell HON.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale, ce qui a entraîné une hausse de ses actions.

Les actions d'American Airlines AAL.O ont progressé après que le transporteur a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Southwest Airlines LUV.N a reculé malgré la publication d'un bénéfice trimestriel surprise et d'un chiffre d'affaires record pour le trimestre en cours.

T-Mobile TMUS.O a reculé même si les acquisitions d'abonnés sans fil de l'opérateur ont dépassé les attentes des analystes.

L'action Dow DOW.N a bondi après que l'entreprise chimique a annoncé une perte trimestrielle moins importante que prévu, les réductions de coûts et l'augmentation des volumes ayant permis de compenser la faiblesse des prix.

Les entreprises d'informatique quantique ont bondi après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers avec plusieurs d'entre elles pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral. Les entreprises du secteur de l'énergie .SPNY , soutenues par la flambée des prix du brut dans le sillage des sanctions imposées par Donald Trump au pétrole russe, ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500. Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont terminé la séance en hausse.

Valero Energy VLO.N a augmenté après que le raffineur de pétrole indépendant a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre. La montée des troubles géopolitiques a profité aux actions des secteurs de l'aérospatiale et de la défense au cours de l'année écoulée. L'indice S&P 500 Aerospace and Defense .SPCOMAED a surperformé sur la journée.